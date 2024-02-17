王毅會卡麥隆：妥善處理分歧矛盾 推動中英關係重回正確軌道

據大陸外交部網站今早布發布訊息，當地時間2024年2月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見了英國外交大臣卡麥隆。王毅表示，雙方應共同努力，擴大利益交會點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。卡麥隆也表示，英方願從戰略角度看待英中關係，同中方發展更具建設性的雙邊關係，以相互尊重的方式管控分歧、解決問題。

訊息稿完全沒有提及卡麥隆日前在英國議會中表明希望雙方談論的紅海及台海航行安全問題，當時卡麥隆說法一出，中國駐英大使館發言人立即發表評論對卡麥隆將台海與紅海混為一談進行譴責，表示台灣是中國領土不可分割的一部分。中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。中方堅決反對任何國家以「航行自由」為名在台海地區製造事端，損害中國主權和安全。

該發言人還說，至於紅海，中方主張維護國際航道安全，不願看到紅海局勢緊張升級，希望相關各方都能為維護紅海地區安全發揮建設性和負責任的作用。

而這次雙方實現會面似因此並未觸及前述話題，王毅說，當前，國際局勢變亂交織，冷戰思維泛起，保護主義肆虐，經濟復甦遲緩，全球性挑戰接踵而來。中英同為聯合國安理會常任理事國，應加強戰略溝通，以促進安全、維護和平發揮應有作用。

他說，為此，雙方應共同努力，擴大利益交會點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。這符合兩國根本和長遠利益，也是國際社會的共同期待。

卡麥隆則表示，英方願從戰略角度看待英中關係，同中方發展更具建設性的雙邊關係，以相互尊重的方式管控分歧、解決問題。英方將繼續在符合雙方共同利益的領域推動合作，期待同中方加強再生能源、經貿、教育等對話。身為聯合國安理會常任理事國，英中應共同維護和平安全、建立更好世界。

王毅表示，中國是和平與安全紀錄最好的大國。中國的發展是和平力量的成長，也是穩定因素的增強。我們提倡並實踐真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際關係基本準則，以國際法為基礎的國際秩序。

大陸外交部並未提供這次會面的照片，與王毅跟美國國務卿布林肯會面附上照片有顯著區別。似乎有意凸顯中方對於這場會面的定位不如中美之間的會晤。