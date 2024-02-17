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王毅會布林肯：台灣是中國領土的一部分才是真正現況

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間昨16日在出席慕尼黑安全會議期間應約會見美國國務卿布林肯。 大陸外交部網站
中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間昨16日在出席慕尼黑安全會議期間應約會見美國國務卿布林肯。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站今早訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間昨16日在出席慕尼黑安全會議期間應約會見美國國務卿布林肯。而會晤是坦誠、實質和建設性的。訊息稿中沒有布林肯方面的表述，王毅就台海問題強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現況。試圖改變這一現狀的是「台獨」分裂活動和外在勢力的縱容支持。此外，王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁

王毅說，去年底，習近平主席與拜登總統成功會晤，就事關中美關係戰略性、全局性、方向性問題深入交換意見，達成重要共識。目前雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓「舊金山願景」成為現實，推動中美關係沿著健康穩定永續軌道發展。

他說，為此，雙方要堅持遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，積極探索兩個大國正確相處之道。美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對華政策，將拜登總統的承諾落實處，體現在具體行動中。

王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現況。試圖改變這一現狀的是「台獨」分裂活動和外在勢力的縱容支持。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的表態落實。

王毅並強調，把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高牆」，搞「對華脫鉤」，終將反噬美自身。王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。

訊息稱，雙方就進行人文交流，便利人員往來交換了意見。王毅敦促美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情，並送美方一句古話：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。」

雙方探討了下階段兩國各層級交往，同意維持各領域對話溝通，進一步落實「舊金山願景」。正面評價中美禁毒聯合工作小組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得正面成果。繼續推動外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智慧對話磋商，保持兩軍溝通。

雙方也對烏克蘭危機、巴以衝突、朝鮮半島等地區熱門議題交換了看法，同意雙方半島事務特使保持接觸。

中共中央政治局委員、外交部長王毅與美國國務卿布林肯會談。 大陸外交部網站
中共中央政治局委員、外交部長王毅與美國國務卿布林肯會談。 大陸外交部網站

王毅 舊金山

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