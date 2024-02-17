冷眼集／與對岸互動 不能光靠喊話

原本就已冰封的兩岸關係，最近又出現新難題，從陸方可能終止ＥＣＦＡ、諾魯與我斷交、赴陸旅行團喊卡，到陸籍船員在金門海域身亡，兩岸敵意關係，並未隨著蔡英文總統任期倒數緩和，反倒加劇。蔡總統昨表示，持續尋求兩岸對話的可能；但兩岸的互動交流，不能只靠喊話，不論是現在的蔡政府或未來賴政府，都應深思兩岸這道考題如何作答。

一月下旬，陸方釋出不排除終止ＥＣＦＡ的可能性，中國大陸全國政協機關報「人民政協報」當時刊文直指，不能讓民進黨既享受ＥＣＦＡ紅利又違反ＥＣＦＡ。交通部原訂三月解除「禁團令」，開放我國組團赴陸旅遊，但農曆年前，政策卻急轉彎，要求停止招攬前往大陸旅行團，讓旅行業者群起炸鍋。

日前大陸漁船在金門海域越界捕魚被金門海巡隊驅離，造成二人死亡悲劇，這起意外迅速升溫為兩岸政治議題，大陸國台辦強烈譴責，稱這是一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件。民進黨立委則反批，國台辦顛倒因果，做賊喊抓賊。

兩岸政治機構互相對立，無辜的漁民則只能「被呼籲」盡量減少出海，生計自然也受到影響。

短短一個多月來，兩岸之間從外交到民生經濟，雙方敵意螺旋不斷上升。蔡總統昨天在大陸台商春節活動時特別強調，在對等尊嚴前提下，「我們從未停下腳步」，持續尋求兩岸對話可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流。

不過，兩岸無法「恢復」對話與交流，冰凍三尺非一日之寒，早在蔡總統八年前上任時，就因為未完成陸方期待的「九二共識」答案卷，導致兩岸關係降至冰點。兩岸關係不只是單純兩岸之間，而是牽涉美中台三角關係，但不論美中台關係如何演變，只要兩岸缺少對話的「政治基礎」，兩岸的藩籬就難以跨越。

蔡總統任期將屆，兩岸緊張的關係八年來並未緩解，如今難題一道道浮現，即將掌舵國政的「賴總統」，向來被陸方視為「頑固的台獨工作者」，兩岸關係的前景目前難以令人樂觀。但不論蔡總統或是未來的賴總統，都應該了解，兩岸政治上若持續對立，影響的將是民生與經濟；如何解決兩岸僵局，考驗民進黨政府的智慧。