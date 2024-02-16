快訊

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

晚安小雞判刑 柬埔寨法院曝2人還擬拍性侵和摘器官影片

才被瘋傳耍大牌！ 最帥索隆不來了…無預警宣布「台灣活動取消」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布林肯16日將與王毅會晤 料商討「拜習」通話事宜

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國國務卿布林肯（右）將於當地時間16日下午3時半，於慕尼黑安全會議期間，與中國大陸外交部長王毅（左）舉行會晤。圖為兩人去年10月26日在美國務院會面。（新華社資料照片）
美國國務卿布林肯（右）將於當地時間16日下午3時半，於慕尼黑安全會議期間，與中國大陸外交部長王毅（左）舉行會晤。圖為兩人去年10月26日在美國務院會面。（新華社資料照片）

美國國務院網站發布的國務卿每日公開行程表顯示，美國國務卿布林肯將於慕尼黑安全會議期間，與中國大陸外交部長王毅會面，會晤將於當地時間16日下午3時半舉行。美媒指出，兩人可能會討論有關今年春季中美元首通話的計畫。

慕尼黑安全會議將於2月16日至18日舉行，預計將有約50位國家元首和政府首腦，以及約100位部長出席會議。王毅、布林肯皆受邀出席。

美國媒體Politico報導，王毅與布林肯的會晤，可能會討論兩國元首未來幾個月通話有關的計畫。

王毅上月底與白宮國家安全顧問蘇利文在泰國曼谷舉行兩天的會談後，有美國官員透露，「拜習」可能會在今年春季通話。

報導指出，去年11月舊金山「拜習會」前夕，王毅也曾在10月赴華府與布林肯會晤，為兩國元首峰會鋪平了道路。

大陸外交部15日宣布，王毅將於16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，並將在「中國專場」上發表演講，後續還將訪問西班牙、法國。據英國媒體報導，英國外交大臣卡麥隆也計畫在會議期間與王毅會晤。

美國國務院宣布，布林肯自14日至17日前往阿爾巴尼亞和德國，期間將出席慕尼黑安全會議。

布林肯 王毅 美國

延伸閱讀

英外相卡麥隆將會王毅 談台海航行自由

哈瑪斯稱正面回應停火提議 布林肯：有望達成協議

瑞士外長7日訪陸 與王毅舉行中瑞外長級戰略對話

泰中簽署免簽協議 王毅未提與蘇利文會面：反對零和博弈政治遊戲

相關新聞

海基會董事長李大維：兩岸不該是「你死我活」的爭鬥

海基會董事長李大維今（16）日上午出席「2024大陸台商春節活動」致詞表示，兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相...

海基會春節活動 台商籲新政府促兩岸交流

海基會「2024大陸台商春節活動」 16日舉辦，大陸各地台商會長約250人與會，就賴清德當選後的兩岸新局，珠海台商協會榮...

二月以來不消停菲公務船再闖黃岩島 陸海警船予以驅離

中國海警局昨深夜發布訊息，海警局發言人甘羽表示，2月15日，菲律賓漁業及水產資源局3005船非法侵闖中國黃岩島鄰近海域。...

布林肯16日將與王毅會晤 料商討「拜習」通話事宜

美國國務院網站發布的國務卿每日公開行程表顯示，美國國務卿布林肯將於慕尼黑安全會議期間，與中國大陸外交部長王毅會面，會晤將...

香港民建聯調查：62%支持港人加入解放軍

民建聯15日發布「市民認識國家發展」的電話民意調查結果，訪問咗697人，當中73%受訪者支持增加認識解放軍，62%支持容...

梅西邁阿密國際隊戲金天價 香港足總拒接

球王梅西隨球隊邁阿密國際赴港友誼賽缺陣，引來球迷不滿，主辦方Tatler Asia其後宣布退回一半票價。香港足球總會會長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。