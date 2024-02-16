布林肯16日將與王毅會晤 料商討「拜習」通話事宜

美國國務院網站發布的國務卿每日公開行程表顯示，美國國務卿布林肯將於慕尼黑安全會議期間，與中國大陸外交部長王毅會面，會晤將於當地時間16日下午3時半舉行。美媒指出，兩人可能會討論有關今年春季中美元首通話的計畫。

慕尼黑安全會議將於2月16日至18日舉行，預計將有約50位國家元首和政府首腦，以及約100位部長出席會議。王毅、布林肯皆受邀出席。

美國媒體Politico報導，王毅與布林肯的會晤，可能會討論兩國元首未來幾個月通話有關的計畫。

王毅上月底與白宮國家安全顧問蘇利文在泰國曼谷舉行兩天的會談後，有美國官員透露，「拜習」可能會在今年春季通話。

報導指出，去年11月舊金山「拜習會」前夕，王毅也曾在10月赴華府與布林肯會晤，為兩國元首峰會鋪平了道路。

大陸外交部15日宣布，王毅將於16日至21日出席第60屆慕尼黑安全會議，並將在「中國專場」上發表演講，後續還將訪問西班牙、法國。據英國媒體報導，英國外交大臣卡麥隆也計畫在會議期間與王毅會晤。

美國國務院宣布，布林肯自14日至17日前往阿爾巴尼亞和德國，期間將出席慕尼黑安全會議。