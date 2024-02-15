陸船越界拒檢翻覆釀2死 陸委會籲對岸約束民眾行為

針對14日下午，一艘陸籍「無船名」快艇在金門北碇島禁止水域內越界捕撈，後因拒檢翻覆釀2死事件，陸委會15日午間表示，支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益，並稱對於發生不幸事件，我方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對大陸民眾類似行為加以約束。

據陸委會聲明，海巡署金馬澎分署14日下午接獲民眾舉報1艘陸籍「無船名」快艇於金門北碇島禁止水域內越界捕撈，海巡署依法前往處置，執法過程中，陸船因拒檢蛇行導致船隻翻覆，4名陸籍人員落海，其中2人經我海巡人員救起後送醫搶救不治。

陸委會指出，本案經初步調查，我海巡人員係依法執行職務，過程並無不當。

陸委會表示，歷年來，極少數對岸民眾越界採取抽砂、炸魚、毒魚及棄置海漂垃圾等各種破壞海洋生態作為，雖經我方呼籲加強治理，惜均未見改善。近日多艘次陸籍漁船更不斷進入我方限制或禁止水域，趁年節期間捕撈高價值魚類，嚴重侵害我方漁民權益及沿岸居民生活。我方民眾屢屢提出檢舉並要求主管機關依法執行驅離作為，海巡人員為維護民眾權利加強執法，責無旁貸。

陸委會說，對於本次陸籍船員拒絕配合我方執法工作，發生不幸事件，我方深表遺憾，也希望陸方主管單位能對對岸民眾類似行為加以約束。

對於該起事件，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日晚間回應表示，陸方對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。

朱鳳蓮說，多年來，大陸秉持「兩岸一家親」理念，為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助。反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。

朱鳳蓮表示，我們強烈要求台方立即查明事件真相，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜。她並正告台灣有關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。