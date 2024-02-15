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大陸發起新組織「國際調解院」總部確定設在香港

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
由大陸發起的政府間法律組織「國際調解院」將把總部設在香港「舊灣仔警署」。（圖／取自林定國臉書）
由大陸發起的政府間法律組織「國際調解院」將把總部設在香港「舊灣仔警署」。（圖／取自林定國臉書）

大陸發起的政府間國際法律組織「國際調解院」，近日確定總部將於香港設立，香港律政司長林定國強調，建成後的國際調解院將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，也將是首個總部設址香港的政府間國際組織。

林定國14日在臉書官方帳號發文，提到，國際調解院將落戶香港，月底將會就改建「舊灣仔警署」為國際調解院的工程，向香港立法會工務小組作進一步解釋並爭取議員支持。

他強調，建成後的國際調解院將是世界上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，也將是首個總部設址香港的政府間國際組織，對現有爭端解決機構和方式形成有益補充，為和平解決國際爭端提供新的選擇。

林定國並指出，近期，「建立國際調解院公約」政府間談判會議在香港順利舉行。各方協商一致作出決定，在國際調解院成立後，「東道國為中國，總部所在地為中國香港特區」。目前，公約談判正有序推進，待公約通過和生效後，國際調解院總部將正式落戶香港。

此前「國際調解院」籌備辦公室2023年2月16日在香港成立，當時的大陸外長秦剛表示，這是世界上首個專門已調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，將「超越司法和仲裁你輸我贏的侷限性，為各國和平解決國際爭端提供新的選擇」；中共外事辦主任王毅則在賀信中，呼籲早日完成談判。

籌備辦公室成立儀式有多個2022年10月「關於建立國際調解院的聯合聲明」簽署國代表以線上或線下方式出席，包含印尼、巴基斯坦、寮國、柬埔寨、塞爾維亞、白俄羅斯、蘇丹、阿爾及利亞、吉布地等國代表。目前官方並未公布是否有更多國家簽署這一聲明。

白俄羅斯 立法會 香港

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