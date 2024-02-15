大陸第二屆鏈博會11月舉辦 官方頻赴海外「推介路演」

大陸鏈博會自2023年底舉辦首屆以來，官方已經準備舉辦第二屆，日期決定在2024年11月，並在近期積極赴海外舉行「推介路演」，做大鏈博會品牌的意圖相當明顯。

鏈博會是「中國國際供應鏈促進博覽會」的簡稱，由大陸中國國際貿易促進委員會主辦，2023年11月28日至12月2日舉辦為期五天的首屆鏈博會，主辦方曾公開指出，舉辦鏈博會，是因為中共總書記習近平2022年5月18日在慶祝中國貿促會建會70周年大會暨全球貿易投資促進峰會上發表視訊致辭時指出，「維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，做大合作蛋糕，讓發展成果更好惠及各國人民」。

首屆鏈博會的成果，中國貿促會副會長張少剛曾指出，據不完全統計，首屆鏈博會共簽署合作協議、意向協議200多項，涉及金額人民幣1,500多億元，觀展人數達15萬人次。

大陸國務院總理李強在出席首屆鏈博會時，強調旗幟鮮明反對任何形式的「脫鉤斷鏈」，認為當全球產業鏈供應鏈合作保持穩定、持續深化時，世界各國就普遍受益﹔當全球產業鏈供應鏈合作受到阻礙、停滯不前時，世界各國就普遍受損。他並允諾，將為各國企業赴大陸投資興業，提供更多便利和保障。

至於第二屆鏈博會，已決定在2024年11月26日至30日舉辦，仍將循首屆的安排，設置清潔能源鏈、智慧汽車鏈、數位科技鏈、健康生活鏈、綠色農業鏈五大鏈條和供應鏈服務展區

據中國貿促會消息，2024年1月底至2月初，已經在馬來西亞吉隆坡、日本東京舉行第二屆鏈博會「推介路演」，向外國廠商展示鏈博會的內容，並與廠商簽訂參展意向書。央視新聞指出，中國貿促會相關負責人帶隊赴馬來西亞、新加坡、日本、模里西斯、衣索比亞、埃及等國開展了宣傳推介活動，目前已有超過90家企業簽訂參展意向書。