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北京駐俄大使：普亭今年將訪陸 習普有多次會晤

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，俄羅斯總統普亭今年訪陸之旅一定會成行。（新華社）
中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉表示，俄羅斯總統普亭今年訪陸之旅一定會成行。（新華社）

中國大陸駐俄羅斯大使張漢暉說，中方期待俄羅斯總統普亭今年訪陸，中俄兩國領導人預計將在今年舉行多次會晤。

張漢暉在俄羅斯衛星通訊社周六（2月10日）刊發的採訪中，回答有關2024年訪問計畫的問題時說，普亭今年的訪華之旅一定會成行，中方期待他的到來。

對於被問及是否在進行中國大陸國家主席習近平與普亭今年會晤的籌備工作時，張漢暉說，目前正在進行籌備，並指兩國元首今年將有數次會晤。

香港星島網報導，中俄兩國元首2月8日通電話互致新春問候。

習近平在通話中強調，雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。雙方要培育兩國合作新動能，維護產業鏈供應鏈穩定。中方積極支持俄方擔任2024年金磚國家輪值主席國工作，願同俄方加強國際多邊協作，實踐真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

據中方發布，普亭表示，今年是俄中建交75周年。在雙方共同努力下，俄中關係達到前所未有的高水準。他期待與習近平繼續保持密切交往，並引領兩國各領域合作取得新進展。俄方願同中方加強在上海合作組織等地區和國際多邊框架內溝通協作，維護各自正當利益。「俄方堅定恪守一個中國原則，反對任何在台灣問題上挑釁中國的危險行為，相信任何阻遏中國和平統一的圖謀都不會得逞。」

俄羅斯 普亭 習近平

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