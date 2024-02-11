余茂春: 習近平可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點

美國智庫哈德遜研究所中國中心主任余茂春接受美國之音專訪時表示，大陸國家主席習近平若務實考量「代價、機會和能力」，武統攻台的可能性並不高。不過，他也警告，習近平行事以冒險著稱，他仍可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點。

川普執政期間，余茂春曾任美國國務卿龐培奧的首席中國政策和規劃顧問，對川普的對華政策有重要影響。哈德遜研究所於1月底組團訪台，余茂春在2月初離台前接受美國之音專訪時表示，中共屢屢以「有殺氣」的恫嚇方式企圖影響台灣選民的投票意向，但往往適得其反，尤其今年大選結果再次證明，台灣人「真地是不吃這一套」。

余茂春說，台灣給全世界樹立了一個有效執行民主過程的榜樣，而且民主深化後的台灣與中國的關係也早就跳脫統獨的主權之爭，並形成民主與獨裁體制的強烈對比。中共對於多數台灣人堅定追求的「事實獨立」，除了「習慣性地威嚇威嚇幾句話」外，也是「真地沒有什麽棋子可走了」。

他分析，習近平若務實考量「代價、機會和能力」，武統攻台的可能性並不高。

「打台灣也不是那麼容易的，因為兩棲作戰，中共在這方面需要很多技術上和軍事技能上的進步，它現在還沒有......習近平不能採取這些（攻台）行動最主要的因素，我認為就是，他沒有這種機會，這種機會不是他自己製造的，機會是可以由國際社會、由美國領導的自由世界可以把他的機會給否決掉。」

他指出，美國曾在韓戰前錯誤地向全世界宣告，朝鮮半島和台灣在美國的防務義務之外，因此助長侵略者的野心，導致韓戰爆發，這是美國有過的慘痛教訓。

但美國從未放鬆過對台灣的國防承諾，也有《台灣關係法》和各式行政命令來貫徹對台灣的協防承諾，因此即便習近平的侵略野心很大，但若考慮到美國以軍事武力介入的代價，「他沒這個膽量去冒這麽大的風險」。

不過，余茂春也警告，習近平行事以冒險著稱，他仍可能將台灣作為下一次總體戰爭的起始點，因為中共是一個侵略性極強的政權，尤其中國已在全球擴張軍事基地和籌劃軍力的投射，而中共對重要資源和供應鏈的控制也都是建立在全球設想的基礎。再加上中國與印度、越南、菲律賓、日本和韓國的領土衝突不斷，隨時都可能引爆一個更大的總體戰。

余茂春說，基於中共的杯葛，台灣的國際地位未得到應有的承認，對此，他建議台灣創建多邊聯盟，以創新的思維和外交手段來打造其國際形象和國際空間。例如，台灣有宗教和學術等中國缺乏的自由價值和優勢，若成立世界宗教自由聯盟，自然就排除不夠格的中國，成為當然成員。