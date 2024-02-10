共軍南部戰區除夕夜發布巡航消息 專家：因有珍珠港事件之鑑

中共解放軍南部戰區除夕深夜發布一則訊息稱，「2月9日，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力位南海海域進行例行巡航。戰區部隊全時保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益。」

大陸軍事專家張軍社接受《環球時報》採訪時表示，南部戰區在除夕夜發布當天開展軍事行動的消息，一方面說明解放軍時刻枕戈待旦，堅決捍衛國家主權和安全。

另一方面也是對企圖在春節這個中國人民傳統節日圖謀不軌的「個別國家」發出警告，即無論何時解放軍都不會放鬆戒備，對中國當面海空域發生的任何動態情況都會嚴密掌握，並隨時做出反應。

張軍社指出，其實每逢節假日，特別是在全國人民歡慶節日之際，解放軍絲毫不會放鬆，尤其會加強戰備。

「其他國家歷史上有很多前車之鑒，比如日本偷襲美國珍珠港太平洋艦隊就選擇在星期天，並且大獲成功。當前，也有個別國家會精心選擇在周末或節假日到中國當面海空域尋釁滋事，解放軍已經見怪不怪。」

「正因為此，每逢節假日，我們（指中共）官兵都會提高警惕，加強戰備，無論是誰，不要指望利用節假日來尋釁滋事。一切盡在掌控之中。」

環球時報稱，2019年春節期間，就曾有兩艘美國軍艦擅自闖入南沙美濟礁12海里內。

對此，大陸國防部新聞發言人當時回應，「一些國家的軍艦喜歡在中國的喜慶日子在周邊搞一些小動作，新中國70年的輝煌歷程表明，任何小動作都影響不了中國和中國軍隊的大發展，中國軍隊將會一如既往地堅定履行自己的使命和任務，堅定維護國家主權和發展利益，堅定地維護地區和世界和平與穩定。」