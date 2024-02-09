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龍年英譯怎麼翻 Dragon或Loong 陸九成選它

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
再過兩天龍年就將到來，中國網上最近討論起龍年英譯時應譯為Dragon還是音譯為Loong。 圖／中新社
再過兩天龍年就將到來，中國網上最近討論起龍年英譯時應譯為Dragon還是音譯為Loong。 圖／中新社

今天是農曆除夕，龍年就將到來，大陸網上最近討論起龍年英譯時應譯為Dragon還是音譯為Loong；大陸專家說，關於「龍」的英譯已討論了數十年，而社會在應用上漸漸形成新的選擇和標準，就是Loong。

澎湃新聞報導，大陸目前中小學教材中，龍的英文多半譯為Dragon，但最近這個月，隨著龍年臨近，譯為Loong逐漸被更多人接受。

官媒中國環球電視網（CGTN）報導「新春龍舞挑戰賽」活動時，就將龍年譯為「Loong Year」，將「龍舞」譯為Loong Dance；另外也將「龍主題的藝術品」 譯為Loong themed artwork。

南京財經大學外國語學院英語專業教師程水英表示，英文翻譯時，對於中文中的一些帶有中國傳統文化印記的專有名詞，音譯是一種比較巧妙的翻譯方式，可以向譯語讀者輸入源語文化訊息，例如功夫kungfu、豆腐tofu、粽子zongzi等。如今將龍譯為Loong，也被愈來愈多人所接受。

微信公眾號「上海文聯」曾對Loong的接受度進行調查，參與投票的網友中，超過九成在Loong和Dragon之間選擇了Loong。

報導說，對於「龍」的英譯，爭議其實一直都在。二○一五年大陸全國人大、政協兩會期間，就有政協委員提議進一步明確龍的英文翻譯。

澎湃新聞報導，華東師範大學傳播學院副教授黃佶早於二○○六提出，龍不應譯成Dragon，Loong才應該是「龍」的正確英譯。

專家們說，關於「龍」的英譯，中國社會在應用上正慢慢形成新的選擇和標準。隨著中國經濟和文化軟實力的日益增強，漢語文化也愈來愈多地為外國遊客所了解，大量文化負載詞只需使用音譯的方法便能被理解和接受，例如陰yin、陽yang、太極taiji等。音譯翻譯方式能最大限度保留源語語言風格，同時也能最大程度傳遞原文中的本土文化訊息，給予外國人士更多了解中國的機會。

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