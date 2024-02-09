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中共中央春節團拜 習近平：風景這邊獨好
中共中央、大陸國務院昨上午在北京人民大會堂辦「二○二四年春節團拜會」，中共總書記習近平循例向各族人民，香港、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。他並指出，「堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益」。
央視新聞報導，習近平歷數去年執政成果，在涉台、涉外部分指出，「我們積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益」。
他還提到，去年大陸ＧＤＰ超過一二六兆人民幣，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。並強調「縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，不斷鞏固良好政治生態」，還提到全力應對災後恢復建設，「社會大局保持穩定」。
習近平說，龍是中華民族的圖騰，具有剛健威武的雄姿、勇猛無畏的氣概、福澤四海的情懷、強大無比的力量，既象徵著五千年來中華民族自強不息、奮鬥進取的精神血脈，更承載著新時代新征程億萬中華兒女推進強國建設、民族復興偉業的堅定意志和美好願望。甲辰龍年，希望全國人民振奮龍馬精神，以龍騰虎躍、魚躍龍門的幹勁闖勁，開拓創新、拚搏奉獻，共同書寫中國式現代化建設新章。
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