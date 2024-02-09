聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共中央春節團拜 習近平：風景這邊獨好

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
中共中央與大陸國務院8日舉行春節團拜會，中共總書記習近平向「台灣同胞」拜年。圖為2023年1月20日的春節團拜會。（新華社）
中共中央與大陸國務院8日舉行春節團拜會，中共總書記習近平向「台灣同胞」拜年。圖為2023年1月20日的春節團拜會。（新華社）

中共中央、大陸國務院昨上午在北京人民大會堂辦「二○二四年春節團拜會」，中共總書記習近平循例向各族人民，香港、澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。他並指出，「堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益」。

央視新聞報導，習近平歷數去年執政成果，在涉台、涉外部分指出，「我們積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益」。

他還提到，去年大陸ＧＤＰ超過一二六兆人民幣，糧食總產再創新高，就業、物價總體平穩，放眼全球仍然是「風景這邊獨好」。並強調「縱深推進全面從嚴治黨和反腐敗鬥爭，不斷鞏固良好政治生態」，還提到全力應對災後恢復建設，「社會大局保持穩定」。

習近平說，龍是中華民族的圖騰，具有剛健威武的雄姿、勇猛無畏的氣概、福澤四海的情懷、強大無比的力量，既象徵著五千年來中華民族自強不息、奮鬥進取的精神血脈，更承載著新時代新征程億萬中華兒女推進強國建設、民族復興偉業的堅定意志和美好願望。甲辰龍年，希望全國人民振奮龍馬精神，以龍騰虎躍、魚躍龍門的幹勁闖勁，開拓創新、拚搏奉獻，共同書寫中國式現代化建設新章。

台獨 習近平 香港

延伸閱讀

蘇起斷言兩岸關係在賴清德任內「Game Over」 揭中共出這招逼談判

提國會特偵組遭綠營批「立法院習近平」 傅崐萁：請民進黨不要抹黑抹紅

日媒：自1月起 中海警在釣魚台周邊驅離日自衛隊機

春節前習近平參觀平津戰役紀念館 強調戰爭勝利靠後勤

相關新聞

中共中央春節團拜 習近平：風景這邊獨好

中共中央、大陸國務院昨上午在北京人民大會堂辦「二○二四年春節團拜會」，中共總書記習近平循例向各族人民，香港、澳門同胞、台...

梅西事件 環時：外部勢力要香港難堪

國際邁阿密四日對香港隊的表演賽，球王梅西沒下場，但在七日對日本神戶勝利船的友誼賽上陣了半小時。中共黨媒「環球時報」昨天發...

龍年英譯怎麼翻 Dragon或Loong 陸九成選它

今天是農曆除夕，龍年就將到來，大陸網上最近討論起龍年英譯時應譯為Dragon還是音譯為Loong；大陸專家說，關於「龍」...

習近平、普亭小年夜通話 俄支持中對台政策

路透和法新社8日報導，俄羅斯總統普亭與中國大陸國家主席習近平當天通話。克里姆林宮指稱，雙方均反對美國干涉他國內政；俄國支...

小年夜和普亭通話！習近平喊「一起經歷許多風浪」 強調捍衛各自國家主權

央視報導，中俄元首8日下午通電話互致新春問候。大陸國家主席習近平向俄羅斯總統普亭強調，雙方要密切戰略協作；普亭則傳達了恪...

人質外交、殺雞儆猴？華裔楊恆均遭判死緩 陸外交部悄改昔日措辭

中國法院在週一（1月5日）判處華裔澳籍作家楊恆均（又名楊軍）死刑緩執行2年，此舉引發澳洲政界譁然，也讓外界關心中澳關係的未來走向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。