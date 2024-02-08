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小年夜和普亭通話！習近平喊「一起經歷許多風浪」 強調捍衛各自國家主權

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平(右)與俄羅斯總統普亭(左)8日下午通電話互致新春問候，兩人在電話中討論了烏克蘭的當前局勢。（歐新社）
大陸國家主席習近平(右)與俄羅斯總統普亭(左)8日下午通電話互致新春問候，兩人在電話中討論了烏克蘭的當前局勢。（歐新社）

央視報導，中俄元首8日下午通電話互致新春問候。大陸國家主席習近平俄羅斯總統普亭強調，雙方要密切戰略協作；普亭則傳達了恪守一中原則的立場。另外，俄通社報導指出，兩人討論了烏克蘭的當前局勢，但未有更進一步的對話細節。

根據央視8日晚間報導，習近平表示，過去一年，自己與普亭兩次會面，達成許多重要共識，在各領域合作展現出韌性和活力，雙方提前完成年度貿易額目標。回首走過的路，雙方一起經歷了許多風浪考驗。展望未來，中俄關係面臨新的發展機會。中方願同俄方繼續譜寫中俄關係新篇章。

習近平強調，「雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政」。雙方要培育兩國合作新動能，維護產業鏈供應鏈穩定，共同辦好中俄文化年。雙方要支持哈薩克辦好今年上海合作組織高峰會，增進團結互信，維護區域安全穩定和區域國家共同利益。

習近平表示，中國積極支持俄方擔任2024年金磚國家輪值主席國工作，願同俄方加強國際多邊協作，實踐真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動全球治理體系朝著更公正合理的方向發展，為推動建構人類命運共同體做出積極貢獻。

據報導，普亭表示，在雙方共同努力下，俄中關係達到前所未有的高水準。去年俄中各領域合作成果豐碩。期待同習近平主席繼續保持密切交往，並引領兩國各領域合作取得新進展。

普亭強調，「俄方堅定恪守一個中國原則，反對任何在台灣問題上挑釁中國的危險行為，相信任何阻遏中國和平統一的圖謀都不會得逞」。

根據央視報導，兩國元首也就目前的國際和地區熱門議題深入交換意見。而俄通社報導進一步指出，兩人討論了烏克蘭的當前局勢。

克里姆林宮新聞處表示，普亭與習近平進行了「深入的」電話交談。雙方重申願意在多邊組織框架內，特別是在聯合國，加強協調。

俄羅斯 央視 普亭 烏克蘭 習近平

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