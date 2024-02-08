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陸官方智庫預估 今年出境旅遊將衝上1.3億人次

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方智庫預計2024年出境旅遊達1.3億人次，較2023年大幅成長，圖為北京首都機場。（歐新社）
大陸官方智庫預計2024年出境旅遊達1.3億人次，較2023年大幅成長，圖為北京首都機場。（歐新社）

中國大陸民眾出境旅遊人數持續增長，官方背景的智庫預估，2024年將有1.3億人次出境旅遊，恢復到超過2019年的八成以上，其中，根據大陸民眾的問卷調查結果，台灣仍是大陸民眾有意旅遊的前五大目的地。

大陸文旅部旗下中國旅遊研究院，近日發布《中國出境旅遊發展報告（2023－2024）》，指出2023年出境遊人次為8,700萬人次，並預測2024年境旅遊人數為1.3億人次。而在疫情前的2019年，出境旅遊人次為1.55億人次，因此2024年將恢復到2019年的八成以上。

報告還提到，從出境目的地結構上看，出境遊客分布繼續保持穩定態勢，以進程目的地為主。港澳作為出境主要旅遊目的地的優勢持續擴大。根據問卷調查，受訪者中，有超過四分之一的遊客有意願前往歐美進行旅遊，其次為東南亞和港澳台地區。具體到國家或地區，靠前目的地依次是香港、日本、澳門、南韓、台灣、英國、法國和德國。

報告建議，以世界旅遊共同體為引領，推動出境旅遊，以一帶一路為出境旅遊發展優選方向，持續優化出境旅遊發展條件，並支持開展針對大陸出境市場的營銷推廣。

北京商報另外援引中國旅遊研究院國際研究所所長楊勁松指出，出境旅遊阻礙因素包括市場主體所面臨的供應鏈問題，其恢復仍需要時間才能得到根本緩解。

他強調，供應鏈修復並非對過往狀況的簡單複製，而是應對當下旅遊市場需求的修復，這意味著始終存在新變化。無論是大交通中的航班恢復，還是在地旅遊服務等，出境遊的各個環節都處於重塑過程，需要有市場做支撐。因此市場主體要有充足的時間來了解、傾聽回饋。儘管供應鏈和市場的重塑具有長期性，但2024年的緩解趨勢也會較明顯。

一帶一路 北京 國旅

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