春節假期到 陸委會提醒國人過境、赴港澳注意人身安全

春節7天連假即將展開，許多民眾已計畫好出國旅遊，陸委會7日特別提醒，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，提醒國人留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，籲請民眾赴港澳前先行至陸委會官網「國人赴港澳動態登錄系統」登錄。

陸委會7日發布新聞稿指出，台灣與香港、澳門對於入出境可以攜帶的物品項目有不同的法令規定，提醒民眾勿攜帶港澳法律禁止之物品，包括瓦斯噴霧器、電擊棒、伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀及煙草製品等，以免觸法致延誤行程。

此外，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，陸委會籲請民眾赴港澳前，先行至陸委會官網「國人赴港澳動態登錄系統」登錄，以利政府必要時提供協處。

陸委會為強化國人安全保障，在官網開設「國人赴港澳動態登錄系統」，並設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，提供「前往或過境港澳注意事項」等相關資訊，提醒國人留意當地法規對人身安全及權益之可能風險，審慎評估前往或過境港澳行程。

陸委會表示，若國人在港澳期間遇急難事件，可撥打陸委會香港辦事處（台北經濟文化辦事處）24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012，或陸委會澳門辦事處（台北經濟文化辦事處）24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557，尋求協助。