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德國總理蕭茲 4月中將率商界代表團訪大陸
德媒法蘭克福匯報（Faz Newspaper）7日稱其獲得德國經濟亞太委員會（Asia-Pacific Committee of German Business）向商界代表發出的邀請文件，內容顯示，德國總理蕭茲，會在4月15至16日訪問大陸，並會帶同一個商界代表團。
報導指出，大陸國家主席習近平去年11月曾跟蕭茲視訊會面，他指當前中德貿易穩步發展，雙向投資熱情高漲，兩國合作更趨穩健、更加紮實。
習近平還表示，大陸將歐洲視為全面戰略夥伴和多極化中的重要一極，希望德國推動歐盟秉持市場化和公平原則。
蕭茲曾於2022年11月首次訪問大陸，隨行的還有一個德國經濟代表團。當時隨蕭茲肖訪問的企業代表包括福斯汽車、BMW汽車、默克集團、拜耳集團、製造業的西門子、瓦克化學集團、化工業的巴斯夫集團、瓦克化學集團、愛迪達、食品業的喜寶集團，以及許多台灣人注射過BNT疫苗的BioNTech公司等。
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