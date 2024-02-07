春節首列聯合國節日 古特雷斯：龍正是人類應對挑戰所需特質

中國春節今年已成為聯合國節日，據新華社及央視新聞，當地時間2月6日，聯合國發布秘書長古特雷斯的中國農曆新年致辭。古特雷斯表示，在龍年到來之際，謹向大家致以最親切的問候。龍象徵活力、智慧、守護、吉運，正是人類應對當今全球挑戰所需的特質。

去年12月22日召開的第78屆聯合國大會協商一致通過決議，將中國春節（農曆新年）確定為聯合國假日。未來聯合國將在春節期間，盡量避免安排會議活動。當時中國大陸常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵發表感言表示，春節正式成為聯合國假日，充分展現了中華文明的傳播力影響力，將有力促進世界不同文明的交流互鑑，積極體現聯合國所倡導的多元、包容文化價值概念。

古特雷斯在特別錄製的致辭中說，今年聯合國的慶祝尤其不同：農曆新年首次登上聯合國節慶日曆。感謝中國和中國人民對聯合國、多邊主義和全球進步的堅定支持。只要我們攜手共進，就能實現一個永續、公正與和平的未來。

古特雷斯最後表示，祝福大家在新的一年裡身體健康、幸福美滿、興旺發達。