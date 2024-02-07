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陸判澳籍作家死緩 澳洲總理憤慨

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
澳洲總理艾班尼斯今天表示，北京法院以間諜罪判處澳洲華裔作家楊恆均死刑緩期執行，令人憤慨，並矢言繼續努力爭取中國放人。路透
澳洲總理艾班尼斯今天表示，北京法院以間諜罪判處澳洲華裔作家楊恆均死刑緩期執行，令人憤慨，並矢言繼續努力爭取中國放人。路透

澳洲總理艾班尼斯北京法院以間諜罪名，判處澳洲華裔作家楊恒均死緩表示「憤慨」，並誓言將繼續努力爭取楊恒均獲釋。專家研判，楊恒均事件將成為中澳關係的新衝突點，可能進一步擾動地緣政治，甚至加速澳英美三方安全夥伴（AUKUS）擴大陣容。

路透報導，艾班尼斯六日在坎培拉說：「我們首先向中國表達了我們的沮喪、我們的絕望、我們的挫敗感，用一句話來說，就是我們對這一判決感到憤慨。」

他並稱，將繼續提出最強烈的交涉，在所有層面提出交涉；將對中方這一嚴厲行動做出直接、明確、無誤的回應。

香港01報導，這項判決也意味著澳洲華裔女記者成蕾去年獲釋後，澳洲政府無法進一步救出自二○二一年以來被閉門審訊的楊恒均。

在艾班尼斯二○二二年五月執政後，中澳關係止跌企穩。涉嫌國家安全罪被拘留三年的成蕾，去年十月被中方驅逐出境，返回澳洲；艾班尼斯緊接於同年十一月正式訪問中國並受到高規格接待，成為七年來首位訪中的澳洲總理。

路透引述雪梨科技大學澳中關係研究所所長勞倫森分析，儘管北京曾表示希望與澳洲的關係更進一步，但這一判決將導致雙邊關係解凍變得更加困難。中國的判決加劇艾班尼斯政府管理國內政治的難度，澳洲外長黃英賢周一強硬表明對北京的失望。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒向新加坡聯合早報表示，中澳關係在艾班尼斯上台後持續改善。他認為，北京對楊恒均的判決相信是基於多年調查和證據，而非出於報復或其他地緣政治考慮。

但朱鋒也坦言，楊恒均事件是中澳關係新的衝突點，將為雙邊關係注入不確定性。澳洲國內政治勢力可能進行炒作，指責中國在藉機打壓澳洲。

北京 澳洲 艾班尼斯

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