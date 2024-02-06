快訊

下屆台南市長選戰開跑？這3人跨區動作頻頻 賴清德本命區挺誰受關注

老闆辦尾牙偏愛桌菜？ 職場老鳥曝4原因：Buffet光排隊就飽了

洗錢遭判1年2月…陳致中「聲請假釋過關」 高院裁定付保護管束

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台邦交危機？ 陸外交部：盼瓜地馬拉在一中原則做出正確決斷

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌喊話我邦交國瓜地馬拉新政府，順應歷史大勢和時代潮流，盡早做出符合瓜地馬拉根本和長遠利益的正確決斷。路透
大陸外交部發言人汪文斌喊話我邦交國瓜地馬拉新政府，順應歷史大勢和時代潮流，盡早做出符合瓜地馬拉根本和長遠利益的正確決斷。路透

我邦交國瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透專訪稱，正考慮與中國大陸發展正式貿易關係，另一方面將繼續和台灣維持「現有關係」。對此，大陸外交部發言人汪文斌6日在例行記者會上表示，一中原則是中方與所有國家合作基礎，希望瓜地馬拉新政府順應歷史大勢和時代潮流，盡早做出符合瓜地馬拉國家和人民根本和長遠利益的正確決斷。

汪文斌強調，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國同包括瓜地馬拉在內的所有國家開展合作的根本前提和政治基礎。

汪文斌稱，全世界已有183個國家同中國建立外交關係，充分表明堅持一個中國原則，是國際大勢、人心所向、大勢所趨。

路透報導，馬蒂內茲稱，瓜地馬拉將在他們一直以來的層面上持續與台灣合作。「但總統已經指出，我們不能忽視中國所代表的影響力與力量」。並稱有興趣與中方接觸，試圖在經貿發展關係，具體可能是成立貿易利益辦事處，幫助瓜地馬拉產品找到中國市場。且瓜地馬拉正在公開進行此事，並非針對台灣或美國的突襲。

我外交部對相關議題則回應表示，瓜地馬拉總統阿雷巴洛公開表達支持台瓜邦交，立場始終一致，政府將在民主自由等價值及友好合作基礎上持續深化合作、鞏固台瓜長期友好邦誼。

外交部 汪文斌 瓜地馬拉

延伸閱讀

瓜國盼與大陸發展貿易 外交部：瓜國總統承諾台瓜邦誼

友邦瓜地馬拉考慮和中國發展正式貿易關係 總統：中國力量不容忽視

我友邦瓜地馬拉外長告訴路透：考慮和陸建立貿易關係

我與史瓦帝尼簽署聯合聲明 進一步深化及鞏固兩國邦誼

相關新聞

台邦交危機？ 陸外交部：盼瓜地馬拉在一中原則做出正確決斷

我邦交國瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透專訪稱，正考慮與中國大陸發展正式...

把中國視為假想敵 陸駐日使館警告：將付出沉痛代價

日媒報導，日本自衛隊近期同美軍實施聯合軍事推演，首次將中國明確作為「假想敵」，並擬制定應對「台灣有事」作戰計劃。對此，大...

習近平否認攻台計畫 陸委會報告：共軍持續實施戰場經營

去年11月舊金山「拜習會」上，大陸國家主席習近平向美國總統拜登否認2027年、2035年有軍事攻台計畫，但稱必須朝總體解...

陸委會：中共對台脅迫性演訓 偵查氣球強化認知戰

陸委會今天發布「中國大陸情勢報告」。報告提到，中共持續派遣戰機、軍艦對台實施脅迫性演訓，施放偵查氣球強化認知戰，保持對台...

陸駐美大使：盼鞏固中美關係企穩勢頭

中國大陸駐美大使謝鋒5日晚間在使館舉行春節招待會，他致詞數次提到中美關係止跌企穩，呼籲雙方要按照兩國元首擘畫的路線，構築...

美中經濟工作組首次在北京舉行會談 為葉倫訪華鋪路

據美國之音報導，美中兩國財政部高層官員5日起在北京舉行為期兩天的會談。這是繼去年成立的美中金融工作組在北京舉行第三次會議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。