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把中國視為假想敵 陸駐日使館警告：將付出沉痛代價

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
針對美日近期進行的聯合軍事推演，大陸駐日本使館警告，日本若阻撓中國統一，必將付出沈重代價。（路透）
針對美日近期進行的聯合軍事推演，大陸駐日本使館警告，日本若阻撓中國統一，必將付出沈重代價。（路透）

日媒報導，日本自衛隊近期同美軍實施聯合軍事推演，首次將中國明確作為「假想敵」，並擬制定應對「台灣有事」作戰計劃。對此，大陸駐日本使館發言人6日表示，已在第一時間向日方表達嚴重關切，同時強調如果有人執意插手中國內政，阻撓中國統一，那將不只是「假想敵」的問題，必將付出沈重代價。

大陸駐日本使館指出，日方就此作出澄清，表示有關報導不屬實。陸使館稱，一段時間以來，日本國內一些勢力在台灣問題上接連製造事端，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，躁動冒險傾向明顯上升。有關行徑嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。

大陸駐日本使館強調，「台灣是中國的台灣」，台灣問題不容任何外部干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

日本自衛隊和美軍正在舉行預計為期8天、代號為「利刃」的聯合指揮所計算機模擬演習。儘管日方此前聲稱該演習「並未針對特定國家或地區」，但日本共同社4日援引「政府消息人士」的話稱，演習首次將中國列為「假想敵」，預設的背景是台海發生軍事衝突。

環球時報5日發布社評指出，上述言論是在將「台灣有事即日本有事，也就是日美同盟有事」從日方的挑釁言論進一步落到日美的聯合行動，性質嚴重。

環球時報社評表示，日本此舉意圖威攝中國，展現正實實在在做著軍事介入準備，令中國「不敢在台灣問題上輕舉妄動」。但這「太低估中國實現兩岸統一的意志和能力了。這個錯誤將為日美帶來不可承受的風險」。

上述社評還強調，「台灣問題是中國內政，中國以什麼方式實現統一是中國自己的事。日美各自在台灣問題上對中國都有嚴肅的政治承諾，信守承諾才是它們唯一正確的選擇。實現兩岸統一的主動權，始終在中國手上。」

日本 演習 自衛隊

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