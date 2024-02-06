美中經濟工作組首次在北京舉行會談 為葉倫訪華鋪路

據美國之音報導，美中兩國財政部高層官員5日起在北京舉行為期兩天的會談。這是繼去年成立的美中金融工作組在北京舉行第三次會議後，美中經濟工作組召開的第三次會議，也是美中為加強高層溝通而展開的最新一輪接觸。

美中禁毒工作組上周甫於北京舉行首次會議。美國之音表示，預計中美財政部官員這次會談將為美國財政部長葉倫計劃中的訪華鋪路。但針對此次會談，北京方面尚未釋出任何訊息。

美國財政部一名官員5日向美國之音證實，美國財政部副部長尚博（Jay Shambaugh）率領的五人代表團5日、6日在北京與大陸財政部官員舉行美中經濟工作組會談。這是該工作組去年9月成立以來的第三次會議，但是該工作組首次在北京舉行面對面的會談，也是該工作組2024年的首次會議。

葉倫去年7月訪問北京後，美中於9月成立了經濟（EWG）和金融工作組（FWG），目的是就實質性的經濟和金融政策問題進行持續接觸與溝通。

今年1月18日至19日，由美國財政部與中國人民銀行（大陸央行）高層組成的美中金融工作組在北京舉行了第三次會議，討論金融穩定和資本市場等問題。這是該工作組首次在中國舉行會議。

美中金融和經濟工作組去年11月在葉倫與大陸副總理何立峰於舊金山舉行兩天會談期間也進行了面對面的會談。這兩個工作組分別在去年10月下旬以線上方式舉行了首次會議。

美國財政部一名官員稱，在美中經濟工作組為期兩天的會議中，美方計劃就中國使用非市場經濟做法和工業產能過剩等問題展開「坦率的對話」。美方還計劃討論兩國的宏觀經濟前景、在債務和氣候變化問題上進行多邊協調的機會，以及兩國的投資審查制度。

美國財政部官員還表示，美方將討論如何為更好、更快地解決主權債務問題打開大門，並探索在債務和氣候問題交叉領域開展合作的機會，因為至關重要的是，不要讓債務困境阻礙低收入國家投資於可持續發展和採取氣候行動。