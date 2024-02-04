時機敏感 陸3省領導接連訪東部戰區

今年開年之初，解放軍東部戰區對台持續展開行動，另一方面，有三位省委書記集中在一月到訪東部戰區，與司令員林向陽、政委劉青松座談，港媒直言，短期內如此多的訪問，並不尋常。

解放軍東部戰區司令部位於南京，負責江蘇、浙江、福建、安徽、江西、上海六省市的武裝力量，並面對台海與東海，是共軍對台軍演的主要戰區。二○二二年八月美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，該戰區旋即開展對台「實戰化」軍演，造成「第四次台海危機」，海峽中線多次遭共軍闖越，相關演訓持續不輟，今年一月廿五日大陸國防部也證實在其台灣周邊舉行例行性海空兵力聯合戰備警巡。

南華早報報導，今年一月九日江西省委書記尹弘、省長葉建春率團赴東部戰區走訪慰問；一月廿九日福建省委書記周祖翼、省長趙龍等黨政領導也赴東部戰區；一月卅日，安徽省委書記韓俊、省長王清憲也跟進。根據三省黨委機關報的消息，在這些對東部戰區的「專程走訪慰問」中，韓俊強調要「全力服務練兵備戰」；尹弘說將「聚焦部隊備戰打贏所急和官兵所盼，抓實抓細軍事鬥爭國防動員準備」；周祖翼則說「攜手共進，努力為完成祖國統一大業作出更大貢獻」。

報導稱，儘管這些訪問並非史無前例，但在如此短的時間內進行如此多地方大員的訪問還是不尋常的，尤其是在距離台灣總統選舉如此之近的情況下。文章並提到，幾位省委書記為建立「軍地關係」而進行的訪問，被認為是北京近期從中央到地方，針對台灣選舉發出訊息的一部分。中共總書記習近平去年七月曾視察東部戰區機關，並要求「建強戰區聯合作戰指揮體系，大抓實戰化軍事訓練，加快提高打贏能力」。