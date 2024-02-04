兩岸觀策／台灣能否避免讓海峽變「地獄」

當大陸解放軍侵台時，美國希望讓台灣海峽變成一幅「人間地獄」景象。美國海軍學院新聞社上月底報導，美國軍方已採取行動，要建造數千架致命的海上攻擊無人艇。而這是美軍正急欲驗證的一種無人機艦戰爭概念。

一名國防官員向這一軍方媒體證實，國防創新部門已向外提出徵求小型無人艇的提案。這一招標所要採購的無人艇，被稱之為ＰＲＩＭＥ，它是量產、廉價、海上遠征的縮寫，以滿足高速攔截敵方船隻的作戰需求。美軍一分析師透露，「這些無人水面艇可能會在西太平洋地區使用，也許是台灣海峽」。

重要的是，這則報導披露，美國海軍在太平洋悄悄試驗一種名為「地獄景觀」的致命無人機概念，這個概念是將空中的遊蕩彈藥和海上的攻擊無人艇結合，以破壞對台灣的兩棲入侵。該新聞社去年就曾報導，這一致命群體將在海峽製造混亂，為美國與台灣派遣更多部隊贏得時間。並說，根據他們的了解，其靈感部分來自於烏克蘭開發的低成本致命地面無人機。

該招標書對這一無人艇的要求是：能在指定區域徘徊，探測水面威脅，發現敵情後能以至少卅五節的航速衝向並攔截敵方船隻。不只於此，它顯然還需要具備隱蔽性，要求可以長期貯存在標準貨櫃中。

美海軍的這個想定頗為簡單，就是用猶如過江之鯽般的無人艇，去阻擋解放軍的渡海行動。或許在其想像中，共軍的上百艘軍艦在這一南北三百餘公里的狹長海峽上，紛紛遭撞或中彈而燃燒，冒出熊熊烈燄與黑煙，造就了一幅宛如人間煉獄的情狀。

不過，這則消息真正的看點是：一、它是從烏克蘭戰場上學來的；二、它只能爭取一點時間；三、這個方案要求能馬上大量生產，顯得十分急迫！

第一個看點就帶著黑色幽默，烏克蘭正陷入困境，抄襲它發明的戰術，豈非一樣走到死胡同？第二個看點，它不是為了爭取勝利，只是為了阻敵於一時；而當這些無人機艇都打光了，後續究竟還能如何獲勝，辦法隻字未提。但第三個看點恐才藏著真正玄機：美國似認為這個時刻的到來，並不遙遠。

眾所周知，美國賣台灣六十六架F16V戰機，交機時程一再延宕，二○二六年的最終交機時間恐亦生變；真正的重武器不趕工生產，卻弄出一個無人裝備作戰計畫，似是時間倉促下的應急產品。方案要求用現成的組件就能生產，顯然是覺得形勢危殆，必須加快生產。但究竟為什麼讓局勢變得這般火急火燎？

歷史是一面明鏡。俄烏戰爭爆發正要屆滿兩周年，回看戰爭前夕，烏克蘭人當時從總統到底層平民，無人相信普亭會將軍隊開過烏東邊境，但戰爭卻一夕降臨。原因就在於烏克蘭選出的新總統澤倫斯基將加入北約寫入憲法，這超出俄國容忍的紅線，烏克蘭卻天真以為：莫斯科能奈他何？

如今的台海幾乎如出一轍，一位鐵桿台獨將上台執政，他豪情萬丈地聲言絕不走回頭路、絕不接受「九二共識」。美國人當然從中嗅出了濃濃的煙硝味，趕鴨子也要張羅出這個作戰方案。我們要問的是：海峽成了「人間煉獄」之後，這座島是否也跟著陷入「末日毀滅」？