大陸發布中央一號文件 強調運用習近平「千萬工程」經驗

中共3日發布2024年「中央一號文件」，與往例相同以「三農」問題為主軸。文件提出，推動中國式現代化，必須堅持不懈穩固農業基礎，推進鄉村全面振興。要學習運用「千萬工程」經驗，把推進鄉村全面振興作為新時代新征程「三農」工作的總抓手。

所謂的「中央一號文件」，是指中共中央、大陸國務院每年發佈的第一份文件，由於都是以三農（農業、農村、農民）工作為主，成為中共重視農村問題的專有名詞。

至於「千萬工程」是「千村示範、萬村整治」工程的簡稱，這是中共總書記習近平在擔任浙江省委書記時推動的政策。2003年6月，習近平提出從全省近4萬個村莊中選擇1萬個左右的行政村進行全面整治，把其中1000個左右的中心村建成全面小康示範村。去年12月的中共中央農村工作會議上，習近平親自指示要學習運用「千萬工程」經驗，使之躍升為中共三農工作的聖經。

今年的中央一號文件題為《中共中央國務院關於學習運用「千村示範、萬村整治」工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》，全文共六個部分，包括：確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧、提升鄉村產業發展水準、提升鄉村建設水準、提升鄉村治理水準、加強黨對「三農」工作的全面領導。

文件指出，要堅持以人民為中心的發展思想，完整、準確、全面貫徹新發展理念，因地制宜、分類施策，循序漸進、久久為功，集中力量抓好辦成一批群眾可感可及的實事，不斷取得實質進展、階段性成果。

文件提出，以確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧為底線，以提升鄉村產業發展水平、提升鄉村建設水平、提升鄉村治理水平為重點，強化科技和改革雙輪驅動，強化農民增收舉措，打好鄉村全面振興漂亮仗，繪就宜居宜業和美鄉村新畫卷，以加速農業農村現代化更好推進中國式現代化建設。

中央農村工作領導小組辦公室相關負責人表示，要全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神，深入貫徹落實中共總書記習近平關於「三農」工作的重要論述，錨定建設農業強國目標，真抓實幹做好2024年重點工作，不折不扣完成好既定目標任務，推動鄉村全面振興不斷取得新進展。