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陸官媒：台「疑美」本質是識破民進黨「倚美保台」騙局

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸央視旗下新媒體帳號「日月譚天」2日刊文稱，台灣民眾「疑美」情緒持續升溫，其本質是質疑民進黨「倚美」路線。文章並稱2022年美國眾議院議長裴洛西訪台是「竄台挑事」。（本報資料照片）
大陸央視旗下新媒體帳號「日月譚天」2日刊文稱，台灣民眾「疑美」情緒持續升溫，其本質是質疑民進黨「倚美」路線。文章並稱2022年美國眾議院議長裴洛西訪台是「竄台挑事」。（本報資料照片）

紐約時報日前引述台灣選前民調指出，台灣人對美國的信心正直線下降，只有34%的受訪者認為美國是值得信賴的國家。大陸央視旗下新媒體帳號「日月譚天」2日刊文稱，台灣民眾「疑美」情緒持續升溫，其本質是質疑民進黨「倚美」路線。文章強調，「倚美謀獨」是絕路，只有改善和發展兩岸關係，台灣的安全、經濟、發展才能真正得到保障。

文章表示，島上（指台灣）「疑美」情緒持續升溫，實是識破民進黨「倚美保台」的騙局。長久以來，「民進黨當局」在島上編織「倚美保台」的認知網，把購買美國武器說成是「向美國買協防保證」；把裴洛西等美國政客「竄台挑事」鼓吹為「美對台有力支持」。

文章批評，這些話術給美國罩上一層「救世主」的濾鏡，彷彿只要抱緊美國大腿，台灣就可化險為夷、萬事大吉。不過事實讓民眾看清，民進黨所謂「倚美」實為「謀獨」，根本不為台灣利益。

文章舉例，蔡英文、賴清德「接連竄美」，表面是爭取美國支持台灣，實則是為台獨在美謀取私利，結果造成台海緊張局勢加劇。或者，台灣加速對美軍購、購入布雷車等武器，表面是在美國幫助下武裝台灣，實則是向美國政客及軍火商輸送利益，結果讓台灣「債留子孫」。

文章還提到，台灣開放「萊豬」、逼迫台積電赴美設廠，實際上是割肉餵狼、「賣台舔美」，危害民眾健康安全、損傷台灣最具競爭力的產業。

文章並引述台灣資訊環境研究中心就2021年至2023年間台灣社會關於「疑美論」的討論，稱台灣民眾是認清了兩個事實：一是美國會製造戰爭，二是美國會拋棄台灣。

文章稱，在俄烏衝突、新一輪巴以衝突影響下，台灣各界看到了美國政客和軍火商打著「維護區域穩定」的所謂「正義」旗號，為了私利在世界各地挑起戰端。文章還提到台灣兵役延長是「美在台海引戰的前奏」，若繼續唯美是從，台灣將被迫打一場代理人戰爭。

文章又指，美軍倉促撤離阿富汗、美國不想持續軍援烏克蘭等美拋棄「盟友」的例子，都讓島內相信「美必將棄台」。

文章最後表示，針對島內「疑美論」升溫，要指出的是「台獨」是絕路，外人靠不住。只有改善和發展兩岸關係，台灣的安全、經濟、發展才能真正得到保障。

民進黨

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