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陸外交部亞洲司長赴日磋商 重申台灣問題的嚴正立場

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
新一輪中日外交部亞洲司長機制性諮詢2日在日本福岡舉行，會上，大陸外交部亞洲司長劉勁松向日本外務省亞洲大洋洲局長鯰博行再度表達中方在台灣問題的嚴正立場。（取自大陸外交部網站）
新一輪中日外交部亞洲司長機制性諮詢2日在日本福岡舉行，會上，大陸外交部亞洲司長劉勁松向日本外務省亞洲大洋洲局長鯰博行再度表達中方在台灣問題的嚴正立場。（取自大陸外交部網站）

新一輪中日外交部亞洲司長機制性諮詢2日在日本福岡舉行，會上，大陸外交部亞洲司司長劉勁松向日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行再度表達中方在台灣問題的嚴正立場。

據大陸外交部網站消息，會議上，雙方就中日關係及共同關心的問題交換意見。劉勁松再次表達了中方在日本福島核汙水排海和台灣問題上的嚴正立場。雙方商定繼續透過對話磋商保持溝通。

劉勁松也與日本九州地區經濟界、學界代表座談，就促進中日經貿合作與人文交流交換了意見。

據日本外務省新聞稿，雙方就各種懸而未決的問題和共同關心的問題坦誠交換了意見，並同意今後繼續密切溝通。

此前日本經濟界由近200人組成的代表團，上月26日甫結束訪華之行。代表團在與大陸國務院總理李強的會談中提出了對在華日本公民的安全、中共「反間諜法」的實施、大陸暫停進口日本水產品禁令等問題的關切。

但彭博報導指出，除了大陸領導階層對他們承諾改善營商環境外，其他問題都未獲得大陸高官的回應，代表團此行幾乎沒有具體成果可供宣布。

中日近期也再次就釣魚島（日本稱尖閣諸島）問題展開對抗。大陸海警上月27日稱日本漁船和數艘巡視船當天「非法進入」釣魚島領海，對其採取管控措施並警告驅離；日本則指大陸兩艘海警船跟隨一艘日本漁船航行。

另外，大陸國防部上月底例行記者會也抨擊了日本的軍事政策，指日方擬與澳洲擴大聯合訓練、展開遠程導彈發射試驗等，是借所謂「中國威脅」不斷拉幫結派搞「小圈子」。而面對日本與美國簽署協議購買400枚遠程「戰斧」飛彈，大陸國防部要求日方深刻「反省歷史」，實際尊重亞洲鄰國的安全關切，在軍事安全領域謹慎行事。

日本經濟

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