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促對話解決分歧 菲省長：菲中是永遠的鄰居必須搞好關係

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2024年2月2日，外交部部長助理農融在福建省福州市會見出席2024「中國—東協人文交流年」開幕式活動的菲律賓卡加延省省長曼巴。 大陸外交部網站
2024年2月2日，外交部部長助理農融在福建省福州市會見出席2024「中國—東協人文交流年」開幕式活動的菲律賓卡加延省省長曼巴。 大陸外交部網站

中國大陸與菲律賓因南海島礁主權齟齬不斷，但並不妨礙菲地方政府與中國之間的交流，據大陸外交部網站，大陸外交部部長助理農融昨在福建省福州市會見出席2024「中國—東協人文交流年」開幕式活動的菲律賓卡加延省省長曼巴。農融強調，睦鄰友好、互利合作、共謀發展符合中菲兩國根本利益。曼巴則表示，菲中是永遠的鄰居，必須搞好關係。兩國應對話解決分歧，共同維護區域和平穩定。

訊息指出，農融深入介紹中央外事工作會議精神並表示，建構人類命運共同體是習近平外交思想的核心理念，受到東協各國普遍歡迎。中國的發展為週邊國家帶來巨大機會。睦鄰友好、互利合作、共謀發展符合中菲兩國根本利益。

他表示，中國致力於落實兩國元首會晤重要共識，堅持透過對話溝通、妥善處理分歧，推動雙邊關係重回正軌。希望曼巴等菲各界有識之士共同為此努力。卡加延省同福建等中國有關省市合作潛力大，期待雙方加強交流往來，用好友省友城等管道，不斷深化務實合作，夯實中菲友好根基。

曼巴表示對習近平主席治國理政之道和中國發展成就印象深刻，他認為菲中是永遠的鄰居，必須搞好關係。兩國應對話解決分歧，共同維護區域和平穩定。他說，卡加延省是離中國最近的菲省份，在農業等領域合作空間廣闊，將發揮橋樑作用，推動菲中友好及合作。

習近平 菲律賓

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