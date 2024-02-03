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CIA稱加強對中情蒐 陸：謝謝提醒

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中央情報局長伯恩斯。(美聯社)
中央情報局長伯恩斯。(美聯社)

美國中情局局長伯恩斯日前在「外交事務」雜誌撰文稱，美國已投入更多資源用於對華情報收集、分析和行動。中國大陸外交部發言人汪文斌昨天表示，感謝伯恩斯的提醒，中方將一如既往地做好防範工作，不會讓美國的非法行徑得逞。

伯恩斯日前撰交稱，過去兩年中情局對華工作預算增加一倍多，招募培訓更多會講中文的僱員，加大力度在拉美、非洲和印太等全球各地與中國競爭。

汪文斌昨天在大陸外交部例行記者會對此表示，伯恩斯局長身為全球最大間諜組織的負責人，一再走上前台，告訴世人，美國間諜無所不在、無孔不入。

另外，白宮國家安全顧問蘇利文日前表示，美中一致認為領導人之間的對話「無可替代」，雙方正在安排美國總統拜登和大陸國家主席習近平於「不久之後」通一次電話，外界關注通話是否在春天舉行。汪文斌回應稱，希望美方同中方相向而行，落實舊金山「拜習會」重要共識和願景。至於拜習何時通話？「我沒有可以提供的消息」。

伯恩斯 汪文斌 美國

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