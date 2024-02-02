台大選後慰問台胞　國台辦宋濤：美國把台灣當作牌來打

台灣2024總統大選後，兩岸關係面臨新局，大陸國台辦主任宋濤2日在北京慰問台灣同胞時直言，美國和西方都是出於自身利益，「把台灣當作牌來打」，外人是靠不住的，並指美國和西方一些國家在各地挑起戰爭，讓有些國家「從棋子變成棄子」，血淋淋的教訓相信大家都看得很清楚，「無論從兩岸或國際的角度看，台獨既沒有市場，更沒有出路，是一條絕路。」

中共中央台辦慰問台胞春節聯歡會2日在北京舉辦，宋濤以中共中央台辦、大陸國台辦主任身分出席，與副主任潘賢掌及台辦各局負責人，和41名台灣嘉賓座談，觀賞聯歡節目。

座談中，宋濤提出三點意見交流，一是堅定兩岸關係發展正確方向，做兩岸關係和平發展的推動者。他說，這次台灣地區選舉後，政治結構發生變化，民進黨一黨獨大局面被打破，充分顯示了民進黨代表不了台灣的主流民意，民進黨企圖違背多數意志，倒行逆施是行不通的，如果繼續走謀獨挑釁的邪路，走製造兩岸對抗的歪路，注定是死路絕路。

宋濤還說，這次台灣選舉的結果改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，根本原因在於祖國大陸發展進步，才是決定兩岸關係走向的關鍵因素。他說，當前大陸綜合實力和國際影響力持續增強，引領兩岸關係發展和為兩岸同胞謀福祉的能力日益提升，無論台海形勢如何風雲變幻，兩岸關係發展的大勢不會改變，祖國統一的歷史大勢無法阻擋。

宋濤說，第二是堅決反對台獨的分裂行徑，做祖國統一大業的支持者。他說， 民進黨當局所作所為引發台灣同胞對兩岸和平的期盼和對戰爭的擔憂，越來越多的台灣同胞認識到台獨是絕路。此外，對民進黨當局渲染的美國西方的所謂支持，「我想大家也看得很清楚，外人是靠不住的」。

宋濤說，美國西方都是出自於自身的利益，只是把台灣當作牌來打，當作棋使用，當做其打壓遏制中國大陸發展的工具，根本不是為了台灣民眾的福祉。他還舉例，「有的人就講過不惜炸毀台積電」， 美國等一些國家在世界各地挑起戰爭，有一些國家大家看得很清楚，從棋子變成了棄子，最後受苦受難的還是當地老百姓，這些血淋淋的教訓我相信大家都看得很清楚 。「無論從兩岸或國際的角度看，台獨既沒有市場，更沒有出路，是一條絕路。」

宋濤說，大陸也始終強調，只要堅持一個中國原則，反對台獨，台灣的任何政黨政治團體與我們的交流協商都不存在障礙，兩岸關係就能和平發展，兩岸同胞利益福祉就有保障。