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基本法23條立法 港府：8成外國商會不擔心影響生意

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港政府上月30日起就基本法23條立法展開公眾諮詢，港府亦主動接觸外國商會與領事，香港投資推廣署署長劉凱旋2日表示，有8成在港商會對立法沒有特別的擔憂。新華社
香港政府上月30日起就基本法23條立法展開公眾諮詢，港府亦主動接觸外國商會與領事，香港投資推廣署署長劉凱旋2日表示，有8成在港商會對立法沒有特別的擔憂。新華社

香港政府上月30日起就基本法23條立法展開公眾諮詢，港府亦主動接觸外國商會與領事，說明立法情況。香港投資推廣署署長劉凱旋2日表示，有8成在港商會對立法沒有特別的擔憂。

綜合港媒報導，劉凱旋在記者會上指出，投資推廣署與商會或外國領事一直有討論23條立法的相關議題，她並引述他們的說法稱，自身或其他國家均有制定維護國家安全的法例，香港當前是進一步落實有關法例。

劉凱旋表示，商會的態度是會留意條文細節，但認為只要經過足夠諮詢，就會合理，相信不會影響他們做生意賺錢。對於立法，她稱有8成商會均表示沒有計畫或者會要特別考慮什麼。

另，投資推廣署2日公布一項數據指，該署2023年共協助382間大陸及海外企業在港開設或擴展業務。受助企業數字較2022年上升約27%，他們在營運首年總共為香港經濟帶來616億港元（約合新台幣2,458億元）的投資，創造超過4,100個新增職位

劉凱旋指出，雖然世界經濟仍有不明朗因素，但相信協助的企業數字會持續增長；疫後復常，企業恢復之前的亞洲部署，香港自然是首選的商業基地，跨國企業及商家亦紛紛回歸。

劉凱旋表示，香港今年中將推出新資本投資者入境計畫，以吸引高端人士來港。投資推廣署亦正爭取在埃及和土耳其開設顧問辦事處，其中一個會在年內開設。

職位 香港

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