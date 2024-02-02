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美伊開戰邊緣 陸外交副部長出席伊朗慶祝革命勝利招待會

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部副部長鄧勵（右）受邀出席伊朗伊斯蘭革命勝利45週年招待會，向伊朗駐華大使巴赫蒂亞爾（左）表示祝賀。
大陸外交部副部長鄧勵（右）受邀出席伊朗伊斯蘭革命勝利45週年招待會，向伊朗駐華大使巴赫蒂亞爾（左）表示祝賀。

據大陸外交部網站，大陸外交部副部長鄧勵昨1日受邀出席伊朗伊斯蘭革命勝利45週年招待會。鄧勵向伊朗駐華大使巴赫蒂亞爾致以節慶祝賀，表示在習近平主席和萊希總統戰略引領下，中伊關係近年來保持高水準發展，各領域合作成果豐碩。中方願與伊方一道落實兩國元首重要共識，推動中伊全面戰略夥伴關係行穩致遠。

巴赫蒂亞爾則表示，伊方高度重視伊中關係發展，願同中方進一步深化交流合作，促進伊中關係不斷發展。

大陸外交部長王毅1月26、27日剛與美國國家安全顧問蘇利文在泰國進行兩天會談，而美國抱持的期待就是中國大陸敦促伊朗不再支持葉門胡塞武裝在紅海的行動，而美白宮國安會發言人柯比在會前還曾向媒體表示，「中國對德黑蘭有影響力，他們在伊朗有影響力。他們有這個能力與伊朗領導人進行對話，但我們不行。」

鄧勵出席伊朗革命勝利45周年，剛好映襯了中伊之間的密切關係；但伊朗的伊斯蘭革命卻正是美國與伊朗關係從親密走上對立的起點。1979年2 月，原伊朗國王巴勒維領導的君主政權被推翻，伊朗宗教及革命領袖何梅尼從法國返回伊朗，建立以什葉派為核心的伊朗伊斯蘭共和國，這一伊斯蘭政權延續至今。

而美國正在因伊朗導彈襲擊位於約旦的美軍基地，致三名美軍陣亡，準備對伊朗發動軍事反擊的此刻，鄧勵出席這一紀念何梅尼革命勝利的活動，雖然是伊朗駐華使館的活動，仍然反映美伊關係處於冰點的現實，也頗有與伊朗站在同一陣線的意涵。

大陸外交部簡短的訊息稱，雙方也就共同關心的地區和國際問題交換了意見。伊朗與美國面臨爆發軍事衝突的處境，可能也是彼此交換意見的重要議題。

伊朗 外交部 美國

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