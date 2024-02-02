不煩政治煩錢包 港人更憂鬱

香港人憂鬱指數再創新高，最新調查指香港人較大至嚴重憂鬱指數升幅達百分之卅二，憂鬱來自壓力，導致港人憂鬱的壓力主要來自經濟、工作、家庭及身體。

香港心理衞生會公布去年五月至十一月透過街站及網上問卷，訪問近三千人，發現憂鬱困擾總分達十五分或以上的人士，也即需要接受專業治療及輔導的人士，組別比率由二○二○年的百分之八點四增加至百分之十一點一，升幅達百分之卅二，反映香港人的憂鬱指數再創新高。

調查顯示，十八至二十四歲的青年受訪者，有近四成四屬於中度至重度憂鬱，遠高於其他年齡群組。香港心理衛生會總幹事程志剛說，年輕人對前景感到迷茫的現象，會隨著社會發達愈見明顯。這次調查受訪者中近三成是照顧者，結果顯示照顧者的整體精神健康比非照顧者差。

調查報告說，現在香港人的壓力來源主要是家庭、工作、身體及經濟情況，疫情或政治的壓力相對上已經消退。