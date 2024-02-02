聽新聞
test
0:00 / 0:00

見台灣電電公會 宋濤：陸新基建 將推對台新措施

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國台辦主任宋濤（右）1日在北京，會見來訪的電電公會理事長李詩欽一行。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦主任宋濤（右）1日在北京，會見來訪的電電公會理事長李詩欽一行。記者陳政錄／攝影

總統大選後兩岸局勢混沌不清，大陸國台辦主任宋濤昨天在北京會見來訪的台灣電電公會理事長李詩欽一行。宋濤表示，無論台海形勢如何變化，大陸為台灣同胞謀利造福的誠意不會改變，只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、任何團體和大陸交流協商都不存在問題，他並預告大陸將推出新措施，協助台企參與「新基建」。

會見中，宋濤說，電電公會此次來訪，既承載了島內（台灣）工商界的期待，更是以實際行動體現了對兩岸要和平、要發展、要交流要合作的支持。他稱，國台辦將會同大陸國家發改委推出新的措施，為台企參與「新基建」拓展方式和渠道，幫助大家分享大陸數位經濟加速發展的新機遇。

宋濤表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨代表不了台灣，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，才是台灣主流民意。

宋濤強調，無論台海形勢如何變化，大陸堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉的立場不會改變，堅定推動兩岸和平發展、推進祖國統一進程的決心不會動搖。只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、團體同我們（大陸）交流協商都不存在問題。

國台辦

延伸閱讀

被爆料開空調車震...大陸官員、女師一氧化碳中毒 網酸：一點縫隙都不留

影／狂毆大陸美女房客釀顴骨粉碎性骨折 北市二房東被依殺人未遂送辦

蘇利文：拜登和習近平 熱線快接通了

國台辦主任宋濤：2024年將堅持「和平統一、一國兩制」方針

相關新聞

見台灣電電公會 宋濤：陸新基建 將推對台新措施

總統大選後兩岸局勢混沌不清，大陸國台辦主任宋濤昨天在北京會見來訪的台灣電電公會理事長李詩欽一行。宋濤表示，無論台海形勢如...

不煩政治煩錢包 港人更憂鬱

香港人憂鬱指數再創新高，最新調查指香港人較大至嚴重憂鬱指數升幅達百分之卅二，憂鬱來自壓力，導致港人憂鬱的壓力主要來自經濟...

邀上海官員參加台北燈節 陸委會：北市府今已遞件申請

2024台北燈節即將登場，陸方日前證實上海市會繼續受邀組團參加，陸委會副主委詹志宏1日表示，北市府今天已經遞件申請，將進...

3位陸公民遭我遣返馬來西亞 陸委會：未申請合法入境證

大陸3位公民1月30日晚間自馬來西亞吉隆坡來台轉機，期間跳機求庇護，遭移民署表依法在今天送回吉隆坡。陸委會表示，他們沒有...

陸生納保今上路！陸委會：已發出700多張健保卡

陸生納保今（1）日正式上路！只要來台就學學籍超過6個月且已完成註冊的陸生學位生，應參加全民健保，並將獲得健保卡。目前在台...

美國國防部添加陸企名單 陸外交部：破壞中美經貿合作

美國國防部日前新增部分大陸企業到「中國軍方企業名單」，大陸外交部對此表達堅決反對，並指出美國劃設各類名目的歧視性清單，無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。