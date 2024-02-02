見台灣電電公會 宋濤：陸新基建 將推對台新措施

總統大選後兩岸局勢混沌不清，大陸國台辦主任宋濤昨天在北京會見來訪的台灣電電公會理事長李詩欽一行。宋濤表示，無論台海形勢如何變化，大陸為台灣同胞謀利造福的誠意不會改變，只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、任何團體和大陸交流協商都不存在問題，他並預告大陸將推出新措施，協助台企參與「新基建」。

會見中，宋濤說，電電公會此次來訪，既承載了島內（台灣）工商界的期待，更是以實際行動體現了對兩岸要和平、要發展、要交流要合作的支持。他稱，國台辦將會同大陸國家發改委推出新的措施，為台企參與「新基建」拓展方式和渠道，幫助大家分享大陸數位經濟加速發展的新機遇。

宋濤表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨代表不了台灣，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，才是台灣主流民意。

宋濤強調，無論台海形勢如何變化，大陸堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉的立場不會改變，堅定推動兩岸和平發展、推進祖國統一進程的決心不會動搖。只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、團體同我們（大陸）交流協商都不存在問題。