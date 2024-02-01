陸生納保今上路！陸委會：已發出700多張健保卡

陸生納保今（1）日正式上路！只要來台就學學籍超過6個月且已完成註冊的陸生學位生，應參加全民健保，並將獲得健保卡。目前在台陸生逾2000人，陸委會1日表示，健保署現已發出700多張健保卡。

去年11月行政院會拍板通過陸生納保，並訂於2月1日起實施。根據健保署公告，持事由為「陸生就學」之入出境許可證入台之陸生，在台居住滿6個月應依法參加全民健保。陸生每月需自付6成保費計826元，另外4成計551元由政府負擔，補助比例比照外籍生及僑生。

陸生納保將以就讀學校為投保單位，辦理投保相關作業，併同申請健保卡；已納保但尚未拿到健保卡的陸生，如有就醫需要，可向學校取得投保申報表影本先行就醫。

陸委會1日下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏表示，衛福部健保署一月時已經把可以納保的陸生名冊造好給各校。根據健保署最新統計，目前已經發出700多張健保卡。

詹志宏說，陸委會將持續關注健保卡發證進度，也將密切與各校輔導老師聯繫，若陸生使用健保有遇到問題，將會同教育部給予適當協助。

此前，詹志宏在去年11月23日例行記者會上指出，陸生與其他來自境外的學生同屬年輕族群，一般情形下所需的醫療支出約是所繳保費的七成，對健保財務有所挹注。