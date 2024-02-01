快訊

大開鍘！民進黨中評會開除50人黨籍：違紀行為絕不容許

台版柬埔寨今宣判！不想辜負人民期待 台中檢察官拚盡120％精力坦言「虛脫」

汪小菲、大S有意2月親自參與家事調解！他欠750萬生活費「暫等著」

陸生納保今上路！陸委會：已發出700多張健保卡

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸生納保1日正式上路，陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，目前衛福部健保署已發出700多張健保卡給予陸生。記者陳宥菘／攝影
陸生納保1日正式上路，陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，目前衛福部健保署已發出700多張健保卡給予陸生。記者陳宥菘／攝影

陸生納保今（1）日正式上路！只要來台就學學籍超過6個月且已完成註冊的陸生學位生，應參加全民健保，並將獲得健保卡。目前在台陸生逾2000人，陸委會1日表示，健保署現已發出700多張健保卡。

去年11月行政院會拍板通過陸生納保，並訂於2月1日起實施。根據健保署公告，持事由為「陸生就學」之入出境許可證入台之陸生，在台居住滿6個月應依法參加全民健保。陸生每月需自付6成保費計826元，另外4成計551元由政府負擔，補助比例比照外籍生及僑生。

陸生納保將以就讀學校為投保單位，辦理投保相關作業，併同申請健保卡；已納保但尚未拿到健保卡的陸生，如有就醫需要，可向學校取得投保申報表影本先行就醫。

陸委會1日下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏表示，衛福部健保署一月時已經把可以納保的陸生名冊造好給各校。根據健保署最新統計，目前已經發出700多張健保卡。

詹志宏說，陸委會將持續關注健保卡發證進度，也將密切與各校輔導老師聯繫，若陸生使用健保有遇到問題，將會同教育部給予適當協助。

此前，詹志宏在去年11月23日例行記者會上指出，陸生與其他來自境外的學生同屬年輕族群，一般情形下所需的醫療支出約是所繳保費的七成，對健保財務有所挹注。

健保卡 健保署 陸生

延伸閱讀

北巿台美診所盜刷病患、遊民健保卡詐144萬健保費 北檢今起訴

陸委會再度抗議大陸調整M503航線 促盡速與我方協商

選舉後大陸內部控管嚴！中共突指「抓獲台灣間諜」 陸委會回應了

兩岸航點少、台商回台投票難 陸委會：現航點訂位率2成多

相關新聞

陸生納保今上路！陸委會：已發出700多張健保卡

陸生納保今（1）日正式上路！只要來台就學學籍超過6個月且已完成註冊的陸生學位生，應參加全民健保，並將獲得健保卡。目前在台...

美國國防部添加陸企名單 陸外交部：破壞中美經貿合作

美國國防部日前新增部分大陸企業到「中國軍方企業名單」，大陸外交部對此表達堅決反對，並指出美國劃設各類名目的歧視性清單，無...

「跳機」3中國公民遣返 民團建議速立難民法

中國公民田永德、韋亞妮、黃星星日前從馬來西亞搭機抵達台灣，考慮政治入罪風險，不按原計畫赴北京，滯留桃園機場，盼獲台灣政府...

全球首例 習承認神學士政權接受阿富汗大使國書 外交部卻迴避…

中國國家主席習近平1月30日在人民大會堂接受42位駐華大使遞交國書，其中，一個國家引起注意，就是由「神學士」（Talib...

美控4中國公民走私美製電子零件 協助伊朗邪惡活動

美國司法部1月31日宣布，四名中國公民被指控犯有多項聯邦罪行，涉及多年來合謀從美國向伊朗非法出口和走私原產於美國的電子元...

習近平主持中共政治局集體學習 大談「新質生產力」

中共總書記習近平1月31日下午主持中共政治局集體學習時，不斷提到「新質生產力」一詞，強調要圍繞發展「新質生產力」布局產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。