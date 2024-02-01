陸駐聯代表挺UNRWA：工程處是200萬加薩人活下去的希望

以巴局勢不容樂觀，大陸駐聯合國代表張軍再次呼籲立即停火，要求以色列應立即停止對加薩地區無差別的軍事進攻和毀壞，同時要全力防止加薩衝突對紅海等更廣泛地區的外溢影響。就聯合國工程處員工參與襲擊的指控，大陸支持聯合國調查，並強調工程處的貢獻，「是200萬加薩民眾活下去的希望」。

依據大陸駐聯合國代表團官網1月31日消息，張軍在安理會以巴問題公開會上指出，本輪衝突爆發已經3個多月了，戰火仍在燃燒，人道災難仍在加劇。必須以最大的緊迫感推動立即停火。「國際社會對立即實現停火早有壓倒性共識，遺憾的是個別國家一味消極阻撓」，他強調，以色列應立即停止對加薩地區無差別的軍事進攻和毀壞。同時要全力防止加薩衝突對紅海等更廣泛地區的外溢影響。

張軍提到，加薩的人道災難前所未有，世衛組織秘書長已發出警告，加薩的生存條件猶如地獄。安理會第2712號、2720號兩項決議必須得到全面落實，他再次要求以色列「必須全面配合，停止對物資准入的層層設障，開放全部陸、海、空准入通道，切實保障人道機構和工作人員安全」。張軍也表態支持安理會採取進一步行動，為人道救援掃清障礙。

張軍還要求以色列「必須立即停止侵蝕『兩國方案』基礎，停止針對加薩民眾的強制轉移，停止在約旦河西岸擴建定居點，停止針對巴勒斯坦人的搜查、抓捕和襲擊」。

就聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）員工參與10月7日襲擊的指控，張軍表示支持聯合國開展獨立、公正、客觀調查。同時指出有關個案不應分散對加薩局勢的關注和推動實現停火、緩解人道災難的努力。「工程處為緩解加薩人道災難發揮了不可或缺、無法替代的重要作用，是加薩200萬民眾活下去的希望。我們絕不能因為個別人的行為就全盤否定工程處的工作，在最需要的時候中斷對工程處的支持，切斷加薩民眾的生命線，進而導致對巴勒斯坦人民的額外集體懲罰」。

而以色列駐北京大使館等駐大陸館處系統近日則皆在微博貼出文章，指出目前已發現至少有12名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處雇員參與了去年10月7日的屠殺，有報告指出該機構一名教師的家中關押著兩名以色列人質，其300名雇員誇讚過去年10月7日的屠殺，在其雇員積極參與去年10月7日屠殺後，越來越多的國家停止資助該機構 。