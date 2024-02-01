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陸駐聯代表挺UNRWA：工程處是200萬加薩人活下去的希望

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸常駐聯合國代表張軍再次呼籲以色列應立即停止對加薩無差別軍事進攻，並強調支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處，「絕不能因為個別人的行為就全盤否定工程處的工作」。圖為張軍2023年11月10日在聯合國安理會上對以哈局勢發言。（新華社）
大陸常駐聯合國代表張軍再次呼籲以色列應立即停止對加薩無差別軍事進攻，並強調支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處，「絕不能因為個別人的行為就全盤否定工程處的工作」。圖為張軍2023年11月10日在聯合國安理會上對以哈局勢發言。（新華社）

以巴局勢不容樂觀，大陸駐聯合國代表張軍再次呼籲立即停火，要求以色列應立即停止對加薩地區無差別的軍事進攻和毀壞，同時要全力防止加薩衝突對紅海等更廣泛地區的外溢影響。就聯合國工程處員工參與襲擊的指控，大陸支持聯合國調查，並強調工程處的貢獻，「是200萬加薩民眾活下去的希望」。

依據大陸駐聯合國代表團官網1月31日消息，張軍在安理會以巴問題公開會上指出，本輪衝突爆發已經3個多月了，戰火仍在燃燒，人道災難仍在加劇。必須以最大的緊迫感推動立即停火。「國際社會對立即實現停火早有壓倒性共識，遺憾的是個別國家一味消極阻撓」，他強調，以色列應立即停止對加薩地區無差別的軍事進攻和毀壞。同時要全力防止加薩衝突對紅海等更廣泛地區的外溢影響。

張軍提到，加薩的人道災難前所未有，世衛組織秘書長已發出警告，加薩的生存條件猶如地獄。安理會第2712號、2720號兩項決議必須得到全面落實，他再次要求以色列「必須全面配合，停止對物資准入的層層設障，開放全部陸、海、空准入通道，切實保障人道機構和工作人員安全」。張軍也表態支持安理會採取進一步行動，為人道救援掃清障礙。

張軍還要求以色列「必須立即停止侵蝕『兩國方案』基礎，停止針對加薩民眾的強制轉移，停止在約旦河西岸擴建定居點，停止針對巴勒斯坦人的搜查、抓捕和襲擊」。

就聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）員工參與10月7日襲擊的指控，張軍表示支持聯合國開展獨立、公正、客觀調查。同時指出有關個案不應分散對加薩局勢的關注和推動實現停火、緩解人道災難的努力。「工程處為緩解加薩人道災難發揮了不可或缺、無法替代的重要作用，是加薩200萬民眾活下去的希望。我們絕不能因為個別人的行為就全盤否定工程處的工作，在最需要的時候中斷對工程處的支持，切斷加薩民眾的生命線，進而導致對巴勒斯坦人民的額外集體懲罰」。

而以色列駐北京大使館等駐大陸館處系統近日則皆在微博貼出文章，指出目前已發現至少有12名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處雇員參與了去年10月7日的屠殺，有報告指出該機構一名教師的家中關押著兩名以色列人質，其300名雇員誇讚過去年10月7日的屠殺，在其雇員積極參與去年10月7日屠殺後，越來越多的國家停止資助該機構 。

以色列 巴勒斯坦 聯合國

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