快訊

花1億裝潢…高雄最貴租金燒肉店「韓八」 突宣布今凌晨起歇業

該不該抱股過年本周得下好離手 盤點農曆休市9天變數

稱黃珊珊是「女版韓國瑜」 柯建銘嗆：不可能換雞肋副院長

董軍上任首秀 俄方提「俄國經驗」盼有助擴大軍事合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸新任防長董軍，在上任1個月後，首度有公開活動，與俄國防長視訊會晤。（圖／截自俄羅斯衛星通訊社影片）
大陸新任防長董軍，在上任1個月後，首度有公開活動，與俄國防長視訊會晤。（圖／截自俄羅斯衛星通訊社影片）

大陸新任防長董軍，在1月31日首次有公開的活動消息，他與俄國防長蕭伊古進行了視訊通話，董軍強調兩軍要不斷提升戰略互信、持續拓展務實合作，蕭伊古歷數董軍的「俄羅斯經驗」，期盼這有助於雙方擴大軍事合作。

依大陸國防部網站，董軍說，在習近平主席和普丁總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係維持高水準發展。2024年為兩國建交75週年，中俄兩軍要落實兩國元首重要共識，堅定應對全球挑戰，不斷提升戰略互信，持續拓展務實合作，推動兩軍關係邁向更高水平，為深化中俄全面戰略協作、維護全球安全穩定發揮更大作用。

蕭伊古則表示，在兩國元首的定向領航下，俄中關係處於歷史最佳水準。俄方願同中方以今年兩國建交75週年為新起點，創新兩軍合作領域與方式，推動兩國兩軍關係邁向新階梯。

大陸國防部官網是在昨31日傍晚公布董軍的這次活動消息，董軍上任後的第一個公開活動是與俄羅斯防長視訊通話，與董軍前任李尚福上任後2023年4月首度外訪選擇俄羅斯，都凸顯俄羅斯在中共軍事外交中的重要地位。

俄羅斯衛星通訊社則發布這次董軍與蕭伊古（Sergey Shoigu）視訊通話的影片，蕭伊古首先以個人名義祝賀董軍就任防長，並祝願董軍「在保衛祖國，加強國防能力，和進一步實現中國人民解放軍現代化的責任崗位上取得成功」。

蕭伊古特別指出，他知道董軍曾在莫斯科總參謀部軍事學院學習，2016年雙方海軍演習期間，也擔任過共軍方面的執行導演，「我相信您與俄羅斯武裝部隊的合作經驗，將有助於進一步擴大我們兩國之間的軍事合作」。

他也重申，當前雙方關係正處於歷史上最好的時期，俄中軍事關係在各個方向穩步發展。雙方定期聯合舉行海陸空聯合作戰訓練活動，成功演練不同複雜程度的作戰訓練任務。他強調雙方行動並不針對第三國，「我們不會建立軍事集團」。

2023年12月29日，大陸十四屆全國人大常委會任命原共軍海軍司令員董軍為國防部長，接替被免職的前防長李尚福。此前李尚福在2023年8月底以後就沒有再露面過，10月24日被免去國務委員兼防長職務，他也被免去大陸國家中央軍委委員，不過迄今仍未被免除中共中央軍委委員一職；而董軍則是多年來罕見不具備中央軍委委員身分的防長。

俄羅斯 國防部 李尚福

延伸閱讀

俄羅斯軍機空難後首次！俄烏再交換戰俘400人

唱反戰歌曲惹禍？俄羅斯樂團Bi-2赴泰國巡演被捕 恐被驅逐出境

駐約旦美軍遇襲 中俄警告：美若報復伊朗將陷惡性循環 

實錘了？中國多名將領被罷免全國人大代表

相關新聞

新年招待會 王毅提願景：爭取中美關係健康穩定永續發展

據大陸外交部訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨天在北京國家大劇院舉行外交部2024年新年招待會。各國駐華使節及國際...

緬北電詐4大家族 陸一網打盡

北京當局以霹靂手段嚴打緬北電信網路詐騙集團，再傳新戰果，於近日成功將十名緬北重大犯罪嫌疑人押解回國。央視網形容，至此，「...

董軍上任首秀 俄方提「俄國經驗」盼有助擴大軍事合作

大陸新任防長董軍，在1月31日首次有公開的活動消息，他與俄國防長蕭伊古進行了視訊通話，董軍強調兩軍要不斷提升戰略互信、持...

王小洪會見泰司法部長塔威：希深化中泰禁毒合作

據新華社，大陸國務委員、公安部長王小洪昨31日在北京會見泰國國家肅毒委員會委員、司法部部長塔威。王小洪表示，希望中泰深化...

中國漫記／蘋果遲遲造不出車 真的是因為庫克找不到美國版余承東？

美國蘋果公司造車又延宕了，將蘋果汽車的自動駕駛等級從L4下調至L2+，發布時程也從原定2026年，再延後到2028年。很多人都記得，連比起蘋果更晚布局的小米，都已在去年12月發布了Su7，再過2個月就會上市出售，但蘋果卻遲遲造不出車，於是中國大陸有人為蘋果釐清問題癥結，並歸結給於蘋果執行長庫克沒找到他的余承東。 余承東何許人也？他的外號「大嘴」，其實是對他的某種嘲諷，他從華為手機到華為與不同品牌合作造車，都喜歡吹噓產品「遙遙領先」，而蘋果的解藥，真是需要一個美國版的余承東出現？

紅海危機助攻 中歐班列2030年「運」勢 世銀有條件看旺

新加坡聯合早報指出，紅海危機持續兩月半擾亂全球貨物運輸，中國大陸至歐洲的貨櫃海運費已上漲3、4倍。而去年逐步走出俄烏戰爭陰霾的「中歐班列」，則在紅海危機爆發後持續走俏，貨運需求翻倍，運費也隨之節節高漲，目前從重慶輸往歐洲的鐵路貨櫃運費已上漲約20%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。