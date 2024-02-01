董軍上任首秀 俄方提「俄國經驗」盼有助擴大軍事合作

大陸新任防長董軍，在1月31日首次有公開的活動消息，他與俄國防長蕭伊古進行了視訊通話，董軍強調兩軍要不斷提升戰略互信、持續拓展務實合作，蕭伊古歷數董軍的「俄羅斯經驗」，期盼這有助於雙方擴大軍事合作。

依大陸國防部網站，董軍說，在習近平主席和普丁總統的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係維持高水準發展。2024年為兩國建交75週年，中俄兩軍要落實兩國元首重要共識，堅定應對全球挑戰，不斷提升戰略互信，持續拓展務實合作，推動兩軍關係邁向更高水平，為深化中俄全面戰略協作、維護全球安全穩定發揮更大作用。

蕭伊古則表示，在兩國元首的定向領航下，俄中關係處於歷史最佳水準。俄方願同中方以今年兩國建交75週年為新起點，創新兩軍合作領域與方式，推動兩國兩軍關係邁向新階梯。

大陸國防部官網是在昨31日傍晚公布董軍的這次活動消息，董軍上任後的第一個公開活動是與俄羅斯防長視訊通話，與董軍前任李尚福上任後2023年4月首度外訪選擇俄羅斯，都凸顯俄羅斯在中共軍事外交中的重要地位。

俄羅斯衛星通訊社則發布這次董軍與蕭伊古（Sergey Shoigu）視訊通話的影片，蕭伊古首先以個人名義祝賀董軍就任防長，並祝願董軍「在保衛祖國，加強國防能力，和進一步實現中國人民解放軍現代化的責任崗位上取得成功」。

蕭伊古特別指出，他知道董軍曾在莫斯科總參謀部軍事學院學習，2016年雙方海軍演習期間，也擔任過共軍方面的執行導演，「我相信您與俄羅斯武裝部隊的合作經驗，將有助於進一步擴大我們兩國之間的軍事合作」。

他也重申，當前雙方關係正處於歷史上最好的時期，俄中軍事關係在各個方向穩步發展。雙方定期聯合舉行海陸空聯合作戰訓練活動，成功演練不同複雜程度的作戰訓練任務。他強調雙方行動並不針對第三國，「我們不會建立軍事集團」。

2023年12月29日，大陸十四屆全國人大常委會任命原共軍海軍司令員董軍為國防部長，接替被免職的前防長李尚福。此前李尚福在2023年8月底以後就沒有再露面過，10月24日被免去國務委員兼防長職務，他也被免去大陸國家中央軍委委員，不過迄今仍未被免除中共中央軍委委員一職；而董軍則是多年來罕見不具備中央軍委委員身分的防長。