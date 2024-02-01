新年招待會 王毅提願景：爭取中美關係健康穩定永續發展

據大陸外交部訊息，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨天在北京國家大劇院舉行外交部2024年新年招待會。各國駐華使節及國際組織駐華代表夫婦、中方各部門代表400餘人出席。王毅表示，2024年是全面推動中國式​​現代化的關鍵一年。談到中美關係，他表示，我們也將排除乾干擾，維持定力，落實中美元首會晤共識，爭取中美關係健康、穩定、永續發展，探索兩國的正確相處之道。

王毅表示，2023年，世界經歷了動盪變革的洗禮，也孕育發展進步的動力。我們經歷危機與戰亂，更堅定和平的追求。一年來，「新冷戰」受到各國普遍反對，「脫鉤斷鍊」證明「此路不通」。越來越多國家和人民體認到，人類休戚與共，世界冷暖相依，地球村的未來就握在我們自己手中。

他表示，一年來，在習近平主席的領導下，中國外交迎難而上。我們堅持對話合作，做大國良性互動的中流砥柱；實踐親誠惠容，做共建亞洲家園的可靠夥伴；堅持攜手共進，做「全球南方」的堅定成員；堅持勸和促談，做維護世界和平的關鍵力量；堅持開放發展，做促進全球復甦的強大引擎。

王毅表示，2024年是中華人民共和國75週年，也是全面推動中國式​​現代化的關鍵一年。中國將建構人類命運共同體作為新時代中國特色大國外交追求的崇高目標，願同各國一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，共築和平安全的根基，共聚友好合作的力量，共走多邊主義的大道，共建發展繁榮的未來。

他表示，中國願同各國共築和平安全的根基。恪守聯合國憲章的宗旨，堅定不移移走和平發展道路，維護國際公平正義，反對一切霸權主義和強權政治，堅決捍衛國家主權和領土完整。

他說，中國願同各國共聚友好合作的力量。我們將以中俄建交75週年為契機，進一步夯實兩國新時代全面戰略協作夥伴關係。堅持中歐全面戰略夥伴關係定位，推動中歐關係行穩致遠。深化同週邊國家友好互信與利益融合，同廣大發展中國家攜手發展振興。積極落實全球文明倡議，促進各國人民相知相親。我們也將排除乾干擾，維持定力，落實中美元首會晤共識，爭取中美關係健康、穩定、永續發展，探索兩國的正確相處之道。

王毅表示，中國願同各國共走多邊主義的大道。倡導平等有序的世界多極化，建構公正合理的全球治理體系，支持聯合國未來高峰會達成順應時代潮流的「未來契約」。建設好擴員後的「大金磚合作」，支持巴西、秘魯舉辦二十國峰會、亞太經合組織等多邊會議，唱響「全球南方」聲音，打造更多公共產品。

中國願同各國共建發展繁榮的未來。全面落實高品質共建「一帶一路」八項行動，讓這條「發展帶」「幸福路」惠及更多國家。中國將推動普惠包容的經濟全球化，反對保護主義，抵制逆全球化、泛安全化，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通，增強世界經濟健康發展的活力與動力。