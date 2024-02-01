緬北電詐4大家族 陸一網打盡

北京當局以霹靂手段嚴打緬北電信網路詐騙集團，再傳新戰果，於近日成功將十名緬北重大犯罪嫌疑人押解回國。央視網形容，至此，「緬北電詐四大家族重要頭目（首腦）大都落網」。大陸公安部則指出，緬甸迄今已將四萬四千名緬北涉陸電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交給中國大陸。

央視網報導，一月卅日晚間，緬甸警方依法向大陸公安機關移交的白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發六名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外四名重大犯罪嫌疑人，被押解回大陸，包機降落於昆明長水機場。其中白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂分屬「緬北電詐四大家族」中的白家、魏家和劉家三家，加上此前已覆滅的明家，「緬北電詐四大家族重要頭目大都落網」。

報導還提到，果敢自治區隸屬緬北撣邦，早年是中國領土，屬雲南省管轄。直到一八九七年，果敢地區才被清廷割讓給緬甸，基於地緣、文化、民族血統等原因與雲南有著千絲萬縷的聯繫。

去年八月大陸公安部加強與東南亞各國聯合打擊電信詐騙的行動，最受矚目的就是緬北。去年十月以降，大陸多次發布通緝令，對多名緬北詐騙重要人物祭出懸賞抓捕手段，其中不少人是具有大陸戶籍的緬北地方政府官員。

此次押解的嫌犯是去年十二月由大陸各省市公安局發布通緝，大陸公安部並派出工作組赴緬甸多輪會談磋商，而後緬甸警方陸續抓獲上述人員並移交陸方。

大陸公安部指出，截至目前已有四萬四千名緬北涉陸電信網路詐騙犯罪嫌疑人移交給大陸，其中幕後金主、組織頭目和骨幹一七一名，網上在逃人員二九○八名，「有力打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰，打擊工作取得歷史性重大戰果」。

而緬甸民地武「三兄弟聯盟」也以反電詐名義，在去年十月底向緬甸軍政府在果敢等區域發起軍事攻擊，內戰一度有砲彈落入雲南境內，隨後大陸數度在雲南省會昆明調停。