國防機構有動盪？大陸整肅軍工系統 政協罷免火箭院原院長王小軍

據中國央視報導，中國政協第十四屆全國委員會第十三次主席會議1月29日在北京召開，會議審議通過了關於撤銷王小軍政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。

王小軍是中共火箭和航天專家。公開資料顯示，王小軍出生於1969年4月，1989年畢業於國防科技大學固體火箭發動機專業，獲學士學位，1992畢業於國防科技大學導彈設計專業，獲碩士學位，1995年畢業於中國航天科技集團第一研究院第一設計部導彈設計專業，獲博士學位。

王小軍曾擔任過長征七號運載火箭總指揮，2019年6月任中國運載火箭技術研究院（又名中國航天科技集團有限公司第一研究院）院長兼黨委副書記。據中國媒體報導，王小軍為中國首次載人航天工程的圓滿成功做出了重要貢獻，他攻克了載人航天工程運載火箭系統的整流罩超重、加注過程信號異常、結構強度和剛度滿足飛行試驗要求等一系列關鍵問題；並組織完成了載人航天工程運載火箭的故障仿真系統和航天員逃逸仿真系統的研製。此外，他在新一代運載火箭系列化總體方案設計、空中發射運載火箭的總體方案設計和重復使用運載器工作中成績突出。

2023年2月，王小軍曾以「中國運載火箭技術研究院院長」的身份在中共黨媒《人民日報》刊文。文章中，王小軍表示，他的研究所將「鍛造忠誠之魂」並「更加緊密地團結在黨的領導和習近平主席的身後」。不過，中國運載火箭技術研究院官網顯示，王小軍已不再擔任該院院長兼黨委副書記職務。中國運載火箭技術研究院成立於1957年11月16日，隸屬於中國航天科技集團有限公司，是中國歷史最久、規模最大的導彈武器和運載火箭研製、試驗和生產基地。

據《星島日報》，王小軍身兼國際宇航聯合會副主席，曾多次參加載人航天工程的研發工作，榮獲「中國載人航天工程突出貢獻者獎章」，「國家科學技術進步獎特等獎」等榮譽獎項。

整肅軍方

去年12月27日，中國全國政協撤銷中國三名軍工企業高層全國政協委員資格。三人分別是中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉以及中國航天科工集團副總經理王長青。政協會議並未披露通過決定的原因。兩天後的12月29日，中國全國人大常委會又發布公告，宣布罷免火箭軍原司令員李玉超等九名中國軍方將領的全國人大代表職務。這九人分別為張振中、張育林、饒文敏、鞠新春、丁來杭、呂宏、李玉超、李傳廣、周亞寧，分別來自中央軍委裝備發展部、海軍、空軍和火箭軍。其中，李玉超、周亞寧曾任火箭軍司令員；李傳廣曾任火箭軍參謀長、副司令員；呂宏曾任火箭軍裝備部部長；張振中曾任火箭軍副司令、後出任中央軍委聯合參謀部副參謀長。

台灣政治大學國際關系研究中心主任寇健文去年12月接受新加坡媒體採訪時曾指出，被罷免的軍方人大代表背景大多為技術軍官，且集中在火箭軍與裝備採購系統，顯示這兩大系統「出大事了」。中央軍委裝備發展部去年7月決定，追溯2017年10月以來的違規違紀裝備採購招標行為。去年10月被免除國防部長職務的李尚福曾在2017年9月至2022年10月期間任中央軍委裝備發展部部長。

軍隊腐敗令習近平的計劃受挫

彭博社1月29日的報導稱，王小軍被免職是中國的國防機構出現動蕩的最新跡象。據彭博社本月早些時候報導，美國的情報顯示，中國領導人習近平大力整肅軍隊，是因為軍中大範圍腐敗破壞了實現軍隊現代化的努力，並引發中國是否有能力打仗的質疑。美國的情報評估列舉了幾個例子，包括導彈注水而不是填充燃料，以及西部基地導彈發射井的井蓋無法有效開合等等。美方的評估認為，解放軍內部的腐敗導致了對其整體能力的信心流失，尤其是火箭軍，也使習近平的一些軍隊現代化優先項目受挫。一些美國官員甚至認為，鑑於習近平仍在大刀闊斧地整肅軍隊，中國領導人在未來幾年內考慮採取重大軍事行動的可能性已比原先降低。

美國智囊機構亞洲協會的分析師萊爾·莫里斯（Lyle Morris）認為，解放軍內部的腐敗現象不可能徹底根除：「就像柯裡昂家族一樣（譯注：電影《教父》中的黑手黨家族），你可以有選擇地清除那些因腐敗行為規模太大而無法忽視的角色，殺雞給猴看，但有組織犯罪系統仍然完好無損。」

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