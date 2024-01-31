快訊

陸宣布改變M503航路 外交部要求協商「否則後果自負」

家長們的哀號聽到了！巧連智承諾如期出刊 巧虎再陪孩子一年

肯德基蛋撻變貴了！6款品項調漲 蛋撻、脆雞最多貴7元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中方是否擔心川普再次當選 大陸外交部這樣回應

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）
大陸外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）

美國大選在2024年底舉行，前總統川普聲望越來越旺，外界都在關注，若川普再次當選總統，中方是否擔心美方對華政策將會有所改變。大陸外交部發言人汪文斌31日表示，不管誰當選下一屆美國總統，中方都希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝着穩定健康、可持續的方向發展。

汪文斌回應，美國大選是美國的內政，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選。

美國大選是美國的內政，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選。發展好中美關係，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

他強調，發展好中美關係，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

汪文斌指出，「不管誰當選下一屆美國總統，我們都希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝著穩定健康、可持續的方向發展，更好造福兩國，惠及世界。同時我們也將繼續堅定維護自身主權、安全、發展利益。」

美國前總統川普。法新社
美國前總統川普。法新社

美國大選 汪文斌

延伸閱讀

川普加持 美國反中風潮方興未艾

川普若重返白宮！美前國安顧問波頓示警：中國封鎖台灣風險升高

川普若再當選美國總統 大陸對台盤算會出現什麼變化？

【專家之眼】川普震撼

相關新聞

中方是否擔心川普再次當選 大陸外交部這樣回應

美國大選在2024年底舉行，前總統川普聲望越來越旺，外界都在關注，若川普再次當選總統，中方是否擔心美方對華政策將會有所改...

習近平接受塔利班大使國書 中國實質承認塔利班合法性

據大陸外交部網站，大陸國家主席習近平昨1月30日在人民大會堂接受42位駐華大使遞交國書。而在外交部列名的42個國家中，一...

敏感時機！福建一把手訪東部戰區：為「統一」作更大貢獻

正值兩岸關係敏感時機，綜合大陸和香港媒體報導，近日，福建省黨政高層專程赴共軍東部戰區走訪慰問，省委書記周祖翼表示，「希望...

標普：恒大債券持有人 要等數年才能獲得微薄款項

國際信用評等機構美國標準普爾（S&P）31日表示，中國恒大進入清算程序後，離岸美元債券持有人可能會在一個複雜的過程中，獲...

中共中央政治局會議：深化改革開放 落實中經會重點任務

中共中央政治局31日召開會議，中共總書記習近平主持。會議強調，要抓好高質量發展這首要任務，深化改革開放，確保中央經濟工作...

港23條立法增境外干預罪 學者：發表言論或違法

香港基本法23條立法諮詢文件新增「境外干預」罪，學者分析，文件對「境外勢力」的定義相當含糊，涉及罪行廣泛，日後境外政府或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。