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中方是否擔心川普再次當選 大陸外交部這樣回應
美國大選在2024年底舉行，前總統川普聲望越來越旺，外界都在關注，若川普再次當選總統，中方是否擔心美方對華政策將會有所改變。大陸外交部發言人汪文斌31日表示，不管誰當選下一屆美國總統，中方都希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝着穩定健康、可持續的方向發展。
汪文斌回應，美國大選是美國的內政，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選。
美國大選是美國的內政，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選。發展好中美關係，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。
他強調，發展好中美關係，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。
汪文斌指出，「不管誰當選下一屆美國總統，我們都希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝著穩定健康、可持續的方向發展，更好造福兩國，惠及世界。同時我們也將繼續堅定維護自身主權、安全、發展利益。」
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