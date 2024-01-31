中方是否擔心川普再次當選 大陸外交部這樣回應

美國大選在2024年底舉行，前總統川普聲望越來越旺，外界都在關注，若川普再次當選總統，中方是否擔心美方對華政策將會有所改變。大陸外交部發言人汪文斌31日表示，不管誰當選下一屆美國總統，中方都希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝着穩定健康、可持續的方向發展。

汪文斌回應，美國大選是美國的內政，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選。

美國大選是美國的內政，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選。發展好中美關係，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

他強調，發展好中美關係，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。