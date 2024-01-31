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23條立法 禁港社團與台政治組織聯繫
香港當局昨宣布展開基本法廿三條立法公眾諮詢。諮詢文件共九章，其中第七章針對「境外干預及從事危害國家安全活動組織」作出規範，表明要完善「社團條例」，以禁止香港政治性團體與海外組織聯繫，當中明確提及禁止與台灣政治性組織的聯繫，受到關注。
根據香港社團條例，台灣政治性組織包括：台灣政府或其政治分部；台灣政府的代理人或政府政治分部的代理人；在台灣的政黨或其代理人。
諮詢文件指出，根據現行社團條例，若某政治性團體與外國或台灣政治性組織有聯繫，又或為維護國家安全或公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由所需，社團事務主任可建議保安局長命令禁止該社團運作。
至於與香港有關且危害國家安全的境外組織，文件建議，若該組織在港進行任何活動，或者任何在港的人士以該組織的幹事或成員身分行事，或自稱或聲稱是該組織的幹事或成員；該組織尋求或接受任何在港人士援助，或向任何在港的人提供援助等，可基於維護國家安全所需，禁止該等境外組織在港運作。
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