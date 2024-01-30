快訊

信義區新地標「台北天空塔」陷掏空疑雲 碩河晚間發千字文聲明：被惡意構陷委屈莫甚

中共今宣布取消M503航線飛行偏置措施 專家解釋此舉「背後含意」

李強調研強調經濟 開好局成重要任務

中央社／ 上海30日電

中國國務院總理李強29、30日赴陝西調研，強調以科技創新推動產業創新，帶動和促進經濟轉型升級。1月初赴湖北調研時同樣提到推動高品質發展，推動今年經濟工作「開好局，起好步」。

據中國官媒央視、新華社報導，中國國務院總理李強29日、30日赴陝西調研，不但肯定陝西的經濟社會發展成就，更希望陝西「發揮自身優勢、狠抓工作落實、全力追趕超越，為全國發展大局貢獻更大力量」。

報導提到，李強參觀製造業時強調，要在激烈的市場競爭中站穩腳跟，一定要在研發投入上捨得下本錢，「希望企業努力在技術上形成自己的特色和優勢，在追趕世界一流水準中實現跨越發展」。

針對科技業，李強則提到，「企業聚焦前沿科技領域，努力從源頭和底層破解關鍵核心技術難題，掌握更大發展主動權」。

根據相關通報與報導，這是本月李強第2度前往地方調研。本月2日、3日時前往湖北，過程中同樣提及經濟相關議題。

據報導，當時他強調，要深入貫徹中共總書記習近平「關於推動長江經濟帶高質量發展的重要指示精神，全面落實中央經濟工作會議部署」，以只爭朝夕、奮發有為的精神狀態，從頭抓緊，幹在實處，加快發展新質生產力，在「高質量發展上邁出新步伐，推動今年經濟工作開好局、起好步」。

李強也前往長江存儲等半導體相關企業調研，並強調要進一步發揮企業科技創新主體作用，完善產學研協同創新機制，實施更加精準的支持政策，把科研成果更多、更好的轉化為現實生產力。

李強

延伸閱讀

日排核汙水波及「神仙水」 SK-II在中銷量暴跌34%

愛爾蘭總理脫口稱台灣是中國一部分 駐點代表曝「可能原因」

李強訪愛爾蘭釋出經貿利多 楊子葆籲勿忘價值觀

李強會愛爾蘭總統 籲共同維護自由開放國際貿易體系

相關新聞

中共啟用M503西向東航線 恐影響我空域應變時間

春節鄰近，中國民航局30日宣布，將自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施，並將啟用M503航線W122、...

港23條立法 學者分析：把香港跟境外聯繫「切得一乾二淨」

香港基本法23條立法今天開始諮詢，諮詢文件建議新增「境外干預」等罪。有法律學者表示，23條重點是切斷香港跟境外聯繫，令社...

香港23條立法 學者：美國反應不會太激烈

香港基本法第23條立法今天展開諮詢，香港時事評論員劉銳紹表示，相信港府是把握美中關係暫時緩和的時機推出諮詢，也相信在美中...

美國突襲搜查在美陸企 陸商務部：籲美方停止滋擾

針對中資企業北美辦公場所遭到美國有關部門現場搜查，大陸商務部發言人30日回應表示，呼籲美方立即停止對中國企業和商務人員的...

台商子女學校春節餐會 海基會董事長李大維：期待兩岸融冰

農曆春節將至，海基會29日中午舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，活動受疫情影響睽違3年恢復舉辦，海基會董事長李...

陸與巴紐談警務合作？陸外交部：持續開展雙方領域合作

路透29日報導，南太平洋島國巴布亞紐幾內亞（簡稱巴紐）外交部長特卡琴科（Justin Tkachenko）稱，正在與中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。