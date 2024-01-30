李強調研強調經濟 開好局成重要任務

中國國務院總理李強29、30日赴陝西調研，強調以科技創新推動產業創新，帶動和促進經濟轉型升級。1月初赴湖北調研時同樣提到推動高品質發展，推動今年經濟工作「開好局，起好步」。

據中國官媒央視、新華社報導，中國國務院總理李強29日、30日赴陝西調研，不但肯定陝西的經濟社會發展成就，更希望陝西「發揮自身優勢、狠抓工作落實、全力追趕超越，為全國發展大局貢獻更大力量」。

報導提到，李強參觀製造業時強調，要在激烈的市場競爭中站穩腳跟，一定要在研發投入上捨得下本錢，「希望企業努力在技術上形成自己的特色和優勢，在追趕世界一流水準中實現跨越發展」。

針對科技業，李強則提到，「企業聚焦前沿科技領域，努力從源頭和底層破解關鍵核心技術難題，掌握更大發展主動權」。

根據相關通報與報導，這是本月李強第2度前往地方調研。本月2日、3日時前往湖北，過程中同樣提及經濟相關議題。

據報導，當時他強調，要深入貫徹中共總書記習近平「關於推動長江經濟帶高質量發展的重要指示精神，全面落實中央經濟工作會議部署」，以只爭朝夕、奮發有為的精神狀態，從頭抓緊，幹在實處，加快發展新質生產力，在「高質量發展上邁出新步伐，推動今年經濟工作開好局、起好步」。

李強也前往長江存儲等半導體相關企業調研，並強調要進一步發揮企業科技創新主體作用，完善產學研協同創新機制，實施更加精準的支持政策，把科研成果更多、更好的轉化為現實生產力。