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中美禁毒會議今召開 環球：中方釋合作善意 美方要珍惜

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中美禁毒合作工作組30日在北京舉行首次聯席會議，對中美關係的意義受到關注。（美聯社）
中美禁毒合作工作組30日在北京舉行首次聯席會議，對中美關係的意義受到關注。（美聯社）

中美禁毒合作工作組於30日在北京舉行首次聯席會議，討論阻止芬太尼進入美國機制。大陸專家認為會議的召開顯示中美兩國在許多議題上有合作空間，環球時報30日社評也指出，兩國在打擊毒品方面的合作正是溝通產生積極效果的側面，籲美方要珍惜中方的善意。

環球時報報導，中國外交學院美國事務專家李海東分析，近期中美在外交、經貿和禁毒等多個領域展開密集溝通，兩國關係目前正處於關鍵轉折期，這應該可以向部分美國政客傳遞中美關係可以走出「零和博弈」局面的訊號。

李海東表示，今年將舉行的美國大選或將為兩國關係帶來更多不確定性，雙方保持在各領域的溝通以及在一些具體議題上的合作，有助於減緩美國國內政治可能對中美關係帶來的衝擊。

對於美方仍對中採取打壓措施，如切斷中國人獲取人工智慧（AI）培訓和託管關鍵服務途徑、對中國留學人員無端盤查甚至遣返等行為。李海東認為，美國對華政策最大的缺陷是，不能以真正平等的心態來處理中美關係，總是試圖通過施壓讓中方屈從於美方的需求。「但很顯然，美方的做法絕對不會為中方所接受。」

環球時報社評表示，美國一度企圖以激烈對抗和極限施壓的方式來逼迫中國，種種言行破壞中美合作的氣氛，浪費解決問題的時間。

該社評指出，美國國內藥品濫用、監管不力造成問題，卻向中國傾洩情緒。對中國國內而言，芬太尼本身不是件大事，中方同情美國民眾因毒品遭受的痛苦，為幫助美國解決危機拿出了足夠的誠意和努力，「這是著眼於中美關係大局所付諸的行動。希望美國在今後處理中美關係的時候，也能多一點像中國這樣的換位思考」。

華府28日消息指出，美國總統副助理兼國土安全部副顧問珍·達斯卡爾將於1月30日至31日率領美國跨部門代表團訪問中國，啟動中美禁毒合作工作組首次會議。

路透引述一名美國官員說法稱，「這是雙方在這個問題上展開雙邊合作的一項關鍵舉措」，美國政府將採取執法行動，並對芬太尼前體等化學品實施管控，美中禁毒合作工作組在這個時候開會具有重要意義。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

芬太尼 美國

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