美中合作禁毒 今首開會

美國國土安全部副顧問達斯卡爾（Jen Daskal）將於卅至卅一日率領美國跨部門代表團訪問北京，啟動美中禁毒工作組首次會議。雙方討論重點為困擾美國多時的芬太尼（類鴉片止痛劑）問題。路透引述美國高級官員說法，這是雙方在這個問題上展開合作的關鍵舉措。

美國之音報導，芬太尼是目前美國民眾因吸毒過量致死的主因。美國政府一再表示，中國是合成芬太尼的化學材料或前體化學品的主要來源地。墨西哥的毒品走私集團進口中國的芬太尼前體或相關化學品後，在墨西哥將其合成為芬太尼等毒品，再偷運到美國傾銷。

北京當局則一再否認中國企業在美國芬太尼泛濫中扮演的角色。

美國白宮國安顧問蘇利文與中共中央外辦主任兼大陸外長王毅日前在曼谷進行超過十二小時會談。白宮聲明提及，蘇利文與王毅對兩國最近在打擊毒品的合作方面取得的進展表示歡迎，美中雙方並計畫卅日舉行首次美中禁毒工作小組會議。

針對美國關切的芬太尼問題，北京近期展現出願與美方合作的積極態度。據北京駐美大使館網站消息，本月廿二日，大陸駐美大使謝鋒會見白宮國家禁毒政策辦公室主任古普塔，雙方就禁毒合作進行坦誠深入溝通。

謝鋒當時表示，中美兩國元首舊金山會晤，同意成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作。雙方要以兩國元首重要共識為引領，相互尊重，排除干擾，堅持法治和專業精神，推動禁毒各領域合作，開展務實執法合作，助力中美關係穩定、健康、可持續發展。