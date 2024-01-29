香港優勢失 《南早》前總編批港官：逢迎北京

香港《南華早報》前總編輯、現任浸會大學傳理學院新聞系副教授王向偉受訪時說，《國安法》實施之後，有些人認為香港失去了優勢，「成為中國大陸的另外一個城市」；但他認為這樣的感知有誤，主張香港喪失優勢責任主要不在北京，而是香港的政治菁英。

王向偉受邀上香港民主黨前主席劉慧卿的網路節目，該集數在1月25日播出。節目內容提及他今年初撰寫的一篇分析文章，主要講述香港官員如何加速「大陸化」。

王向偉文中指出，中國領導層對香港的指導方針始終沒有改變，且「香港這座獨具特色的資本主義城市，對中國大陸起到了不可估量的作用」。

他認為，即便中國國家主席習近平徹底改變對中國的治理方式，北京也宣稱對香港擁有全面管轄權，但習近平仍強調中央政府「必須要保持香港的獨特地位和優勢」，以及香港《普通法》制度。

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對於近2年來香港的轉變，王向偉在節目上表示：「從一開始收回香港的時候，北京從來沒有想把香港變成另外一個中國的城市，因為它變成另外一個中國的城市，就失去了對大陸任何的作用。」他進一步主張，過去1年來雖然北京政局深刻改變，但對香港的政策不變，仍維持「一國兩制」。

劉慧卿回應道，在西方各國人士看來，還是感覺「香港變了」，商店業者感受到「紅線」不清楚，外資、外國遊客也越來越少；在這樣的情況下，她認為港府並未思考如何使這些人回流，而是繼續大談「國安」。

對此，王向偉評價：「香港未來發展最大的障礙，是香港現在的政治菁英……他們沒有想清楚香港應該怎麼走。」

王向偉認為，香港的政治菁英實際上都在「猜北京」的想法，經常「組織學習班」到中國國內學習，想得到北京指示如何管理香港，「這是絕對絕對錯誤的」，因為北京並不明白如何管理一個資本主義社會。

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「由於香港的政治菁英老是在討好北京，力求政治正確，學了一些什麼官僚主義、形式主義、享樂主義……他們天天還有事情（參加許多活動），他們還有時間為香港人做事嗎？」王向偉說，《國安法》之後，「大家的思想都發生了變化，但是如何管理好香港，還是要靠香港人自己。」

「我認為香港的官員都在躺平，香港的官員就想，《國安法》之後你中央說全面管治香港，那我聽你的囉。」王向偉說，如果香港「繼續沉淪下去」，就像是「自毀長城」；儘管港府和北京口頭上強調「從亂到治到興」的過程，但實際上的作為，令人「看不到有任何措施可以讓香港轉到興」。

王向偉認為，香港官員應更積極遊說北京，發揮「超級聯絡人」的角色，影響北京的決策，讓中央做出有利於國外投資和貿易的政策。

他也提到，香港早前決定擴大人才吸引計畫，阻止專業人士外流；當時有大量中國人申請至港定居，看好的就是香港的資本主義制度。如今這批人也對香港逐漸「大陸化」的看法感到不安，並向他表示，若香港也正在變成另一個中國城市，那移居香港又有何意義？

《國安法》後香港巨變？

自《國安法》在香港實施以來至今3年，香港逐漸失去曾經的政治自由。香港浸會大學學者陳家洛去年曾向DW表示，隨著「一國兩制」承諾的權利和自由迅速消失，如今香港如同是「第二次回歸」中國。他指出，香港的主要機構充斥親北京的成員，司法獨立性也承受壓力，香港漸失權力制衡和民主的護欄，「取而代之的是更多自上而下的管制網路」。

經濟自由方面，加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）公布的2023年全球自由經濟體排名之中，香港53年來首次失去榜首席位，輸給新加坡。

去年11月，香港舉行第二屆國際金融領袖投資峰會，港府對外宣示香港的「金融中心地位不變」。許多外國企業巨頭應邀參加峰會，但仍對地緣政治風險表達了憂慮。

（綜合報導）

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