新聞分析／對台議題看似溫差 美雙管齊下沒變

美中從檯面下到檯面上的互動，離不開對台灣議題的關注。白宮在台灣總統選前兩天開了一場史無前例的簡報會，大談台灣民主與選舉；選後兩周，美國國家安全顧問蘇利文和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅的馬拉松會也談了台灣，但白宮聲明就只有兩句：「雙方討論兩岸議題，蘇利文強調維持台海和平穩定的重要性。」

華府態度看似迥然不同，實際上是「選前強力管控」和「選後持續關注」的溫差，做法和政策是一貫的，這一點或可從歷次的白宮聲明得知。

從去年五月、九月、十月到今年一月，蘇利文和王毅兩人四次見面都談到兩岸議題；去年五月的會面是在年初氣球事件後的首度破冰，美中雙方在歧見甚深的台灣議題上，聲明都相當克制。

華府只提到會談觸及兩岸，北京也只說王毅就台灣問題闡述中方嚴正立場；接下來的四次聲明，無一例外，中方著墨台灣都比美方多，而美方總是一貫重申，維持台海和平穩定的重要性。

台灣選舉前夕，白宮和國務院的發言人密集回答台灣選舉的提問，一再表達不選邊站也反對外部干預的立場；美中外交首長在華府開會，資深官員加開簡報會，再三傳達同一概念：美國反對干預台灣選舉，強調維持和平穩定。

當時白宮轉述拜習會內容時又更直白，拜登當面要求習近平尊重台灣將舉行的總統選舉。

與外交慣例不同，美國資深官員罕見地轉述了習近平的說法，包含「和平固然很好，但有些時候我們需要尋求更廣泛的解決方式。」此外，透露習近平在會中否認二○二七年或二○三五年計畫對台動武，也沒有人跟他報告過。

華府很少替北京表態，但選在選舉前、拜習會這麼做，大有畫設紅線的意味；或鬆或緊地提醒北京，不要反應過度，進而破壞台海現狀。美國這樣的做法，哪怕是在二○二二年美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台時期都沒有過。

拜登在台灣選後第一句也是唯一一句的評論是「我不支持（台灣）獨立」，一方面警告主張台獨的總統當選人賴清德，另一方面安撫北京切勿躁進；這句話也延伸到蘇利文對王毅的會談，繼續作為華府對北京的保證。

「台海和平穩定面臨的最大威脅是台獨，中美關係面臨的最大挑戰也是台獨。」這句話王毅去年十月在華府說過，如今在曼谷還是這麼說。

這次中國大陸外交部除了繼續要求美國將不支持台獨落到實處外，還在聲明加了一句「支持中國和平統一」，對美國傳達了一定的善意和期待，也透露對台灣新政權的靜觀其變。