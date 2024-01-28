中法建交60年 雙方賀電稱加深合作

昨天是中國大陸與法國建交六十周年，大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏互致賀電。習近平表示自己「高度重視中法關係發展」，願將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力。馬克宏則說，去年是法中關係全面恢復活力的一年，今年將是法中合作更進一步的一年；當今世界面臨前所未有危機，法中、歐中更需要攜手前行。

央視報導，習近平在賀電中表示，六十年來，中法始終堅持獨立自主的戰略抉擇，透過多邊協調攜手應對全球性挑戰。兩國關係創造多個「第一」、豐碩成果，不僅造福兩國人民，也為維護世界和平穩定、促進世界多極化和國際關係民主化發揮重要作用。

習近平強調，今天的世界再次走到關鍵十字路口。中法作為獨立自主大國和聯合國安理會常任理事國，理應秉持建交初心，擔負責任使命，共同開闢通往和平、安全、繁榮、進步的人類發展之路。

他表示，「我高度重視中法關係發展，願同馬克宏總統一道，以兩國建交六十週年為契機，守正創新、繼往開來，將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力，為增進兩國和世界人民的福祉作出更大貢獻」。

馬克宏在賀電中表示，當今世界面臨前所未有危機，法中、歐中更需要攜手前行，為應對全球性挑戰找到共同解決方案。馬克宏指出，二○二三年是法中關係全面恢復活力的一年，二○二四年將是法中合作更進一步的一年。「我期待與主席先生一道，推進雙邊經貿、人文、青年等交流合作，加強在全球問題上的溝通協調，不斷深化法中全面戰略夥伴關係」。