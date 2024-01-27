王毅與蘇利文會晤 重申中美關係最大挑戰是「台獨」

中共外事辦主任兼外長王毅26至27日在泰國曼谷與美國白宮國安顧問蘇利文會晤，他就台灣議題強調，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實。重申台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。並再度要求美國支持中國和平統一。

據央視新聞27日晚間消息，王毅向蘇利文（Jake Sullivan）指出，今年是雙方建交45周年。雙方應以此為契機，總結經驗、汲取教訓，「平等相待而不是居高臨下，求同存異而不是突出分歧，切實尊重而不是損害對方核心利益」，共同致力於相互尊重、和平共處、合作共贏，構建中美兩國正確相處之道。

就台灣議題，王毅再次提到，「台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實」。他指，台海和平穩定的最大風險是「台獨」，中美關係的最大挑戰也是「台獨」。王毅要求美方「必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持『台獨』承諾落實到行動上，支持中國和平統一」。

消息指出，雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了「坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通」。此外雙方還討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。

雙方同意就「國家安全和經濟活動之間的邊界」進行「進一步討論」。王毅提到，各國都有國家安全關切，但必須正當合理，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打壓他國的發展。

雙方同意共同落實「舊金山願景」：兩國元首將保持經常性聯繫，對雙邊關係進行戰略引領；推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制；繼續就中美關係指導原則開展討論；近期啟動中美禁毒合作工作組；今年春天舉行中美人工智慧政府間對話機制首次會議；採取進一步措施，擴大兩國人文交流。