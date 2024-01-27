中共對台一線新單位 「福建省委台灣工作辦公室」揭牌

大陸福建省身處對台工作第一線，近期的該省機構改革，將台港澳辦公室分拆，繼23日揭牌成立「中共福建省委港澳工作辦公室」後，中共福建省委台灣工作辦公室也在26日正式成立。

根據福建省台辦主辦的微信公眾號「閩台e家」消息，1月26日，中共福建省委台灣工作辦公室、福建省人民政府台灣事務辦公室揭牌。福建省委副書記羅東川，省委常委、省政府常務副省長郭寧寧出席活動並揭牌。

消息指，揭牌儀式由省台辦主任林文生主持，省委台辦領導班子成員、二級巡視員、各處（站、中心）負責人，省委辦公廳、省政府辦公廳、省紀委監委駐省政府辦公廳紀檢監察組有關負責人參加了揭牌儀式。

官方也在此次消息中證實，組建省台辦，是根據「福建省省級機構改革實施方案」，並言明，此次調整是為了「進一步強化完善相關政策制度體系、統籌協調指導推動兩岸融合發展」。省委台辦劃入省委台港澳工作辦公室（省政府台港澳事務辦公室）對台工作職責，加掛「福建省人民政府台灣事務辦公室」牌子。

日前福建省政府外事辦公室官23日晚間披露，「中共福建省委港澳工作辦公室、福建省人民政府港澳事務辦公室今日揭牌」，但並未公布相關幹部的名單。

海峽導報旗下「白鷺洲知政」指出，2018年機構改革中，福建將省台辦與港澳辦合併，組建「福建省委台港澳工作辦公室」，作為福建省委工作機關，對外加掛「福建省人民政府台港澳事務辦公室」牌子。當時原任福建台辦主任王玲轉任福建省台港澳辦首任主任。2021年10月後，由林文生接替，目前林文生也仍是新成立的省台辦主任。

福建省新聞辦官方帳號福建發布1月5日指出「福建省機構改革方案已獲中央批覆」，據中新社等報導，目前中共福建省委金融委員會辦公室、中共福建省委金融工作委員會、福建省地方金融管理局、福建省數據管理局、中共福建省委港澳工作辦公室、中共福建省委台灣工作辦公室等新單位都已經揭牌。