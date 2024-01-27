陸諾魯復館組長：與陸建交太平洋島國 「諾魯不會是最後一個」

北京和諾魯24日恢復外交關係；背後代表中央電視台的微博博主「日月譚天」當晚即獨家專訪了大陸外交部駐諾魯使館復館小組組長王旭光參贊。央視昨晚刊出這則專訪，王旭光強調，是諾魯方面自主作出的主權決定，並向中方表達了復交意願。他並說，與中國大陸建交的太平洋島國，「相信諾魯絕對不會是最後一個」。

王旭光告訴日月譚天，中諾復交是歷史大勢、水到渠成，這是他作為復館小組組長參與整個過程的最大感受。在談到諾魯與台灣當局斷絕「外交關係」、與中國恢復外交關係的緣起時，王旭光強調，是諾魯方面自主作出的主權決定，並向中方表達了復交意願。

他說，由於中諾關係曾經歷過一些挫折和困難，因此中方對待復交非常嚴肅和認真，也是非常謹慎的。中方多次向 諾方表明，中方對發展中諾關係抱持期待，但也有耐心。中方希望諾方和中方一樣，慎重地對待復交這個重大決定。

對於有網友擔心諾魯會否像之前一樣再次「搖擺」，王旭光表示，在商談過程中，諾方多次強調，提出復交是基於對國際形勢和中諾關係的充分評估和考量，特別是看到了中國特色大國外交在對外交往過程中，為發展中國家帶來的真誠幫助與看得見的效果。用諾魯總統的話來說，這是著眼於歷史大勢所做的重大政治決定，是諾魯政府經過慎重考量的決定。也意味著，這是一個鄭重的政治承諾，不會輕易改變。

報導稱，此前一些台灣媒體報道稱，諾魯是在向賴清德當選「發賀電」後兩天「無預警斷交」的，台灣外事部門還稱「發賀電」可能是「煙霧彈」。對此，王旭光強調，中諾復交和台灣島內選舉並沒有什麼直接關聯。諾魯政府相關人士告訴中方，諾方已經做出決定，承認一個中國原則、與中國復交。

王旭光赴諾魯前，在駐斐濟使館擔任政務參贊。他說，接到國內出發命令後，他迅速交接工作，簡單收拾行李後就啟程赴諾魯了，一些生活必需品都沒來得及隨身攜帶。

王旭光告訴日月譚天，駐諾魯使館復館小組的首要任務是根據國內的要求，有秩序地進行正式恢復中華人民共和國駐諾魯大使館的各項籌備工作。在復館過程中，也要依照國內要求，推動中諾關係順利開局，加強雙邊往來、增進雙邊政治互信、促進雙方各領域務實合作等，這些工作都已經在進行中。他也對中瑙關係的未來充滿了希望。

王旭光在專訪最後說，在此之前中國已同10個太平洋島國建立了外交關係，諾魯是第11個，他「相信諾魯絕對不會是最後一個」。